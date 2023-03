– Slik kan IT-selskaper tiltrekke seg kvinner Det er fortsatt for få kvinner i teknologibransjen, mener ny leder for Oda-nettverk, Kine Dahl. Nettverket satser i år for første gang internasjonalt for bidra til at flere kvinner skal velge en karriere innen teknologi.

Kine Dahl tok over som leder av Oda-nettverk i januar i år. – Det gir mye energi å jobbe frivillig, mener hun. Foto: Gabrielle Graatrud