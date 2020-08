Iphone-oppdatering gjør det mulig med kontaktsporing uten egen app

Apple er i ferd med å betateste IOS 13.7, en oppdatering til operativsystemet som vil bringe kontaktsporingsteknologien for COVID-19 som selskapet utvikler i fellesskap med Google, over i det som kalles for «fase 2». Dette vil gjøre det unødvendig med en egen app på mobilene for at brukeren skal kunne samtykke til deltakelse i det de to selskapene kalles for «Exposure Notifications System». Dette skriver Bloomberg.

Per i dag kreves en egen app for at brukeren skal kunne samtykke til at mobiler som er i nærheten av hverandre utveksler et sett med vilkårlige numre som identifiserer kontakten, men ikke brukerne. Dette er nærmere forklart i videoen nedenfor.

Enklere å ta i bruk

Hensikten med å gjøre samtykkefunksjonen til en del av operativsystemet, er at det hele skal bli enklere å ta i bruk. Det kreves fortsatt samtykke fra brukerne for at det skal sporingen og varslingen skal aktiveres, og det hele avhenger av støtte fra helsemyndighetene i det landet eller den delstaten hvor brukeren oppholder seg.

Ifølge 9to5Mac er det fortsatt nødvendig å ha en app fra helsemyndighetene for at brukere som har testet positivt på COVID-19 for å bekrefte dette.

Teknologien fra Apple og Google er tatt i bruk av helsemyndighetene i flere land. I Norge har FHI etter alt å dømme ennå ikke avgjort (for abonnenter) om en ny utgave av Smittestopp-appen skal ta i bruk denne teknologien.