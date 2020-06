Iphone-reparatøren tapte mot Apple: – De har klart å knuse bedriften

– Jeg stenger nå. Jeg slutter. Apple har klart å knuse bedriften min, sier en tydelig preget Henrik Huseby til Digi.no.

Etter tre runder i retten, hvor han først seiret over Apple i tingretten og deretter tapte i lagmannsretten og nå Høyesterett, har Huseby gitt opp.

– Erstatningskravet er helt urimelig. Egentlig skulle denne saken vært ferdig i tingretten. Å dra en liten person som meg helt opp til Høyesterett er helt uforståelig. Det kom som et sjokk, sier han.

– Helt vanvittig

Stridens eple er 63 Iphone-skjermer, som i juli 2017 ble stoppet av tollvesenet på vei til Husebys enkeltpersonforetak PCKompaniet. 62 av skjermene hadde eplelogoer som var tildekket av tusj.

Apple mener at disse skjermene var piratkopier som ulovlig var påført falske eplelogoer. Huseby mener skjermene var reparerte originaldeler, og at logoene var ekte. Apple fikk i lagmannsretten medhold i at skjermene var piratkopier, og Høyesterett baserer seg på det som grunnlag.

Spørsmålet i Høyesterett ble derfor i stor grad om tildekkingen av logoen var tilstrekkelig til å kunne si at Apples varemerke ikke var brukt.

I dommen understrekes det at tildekkingen kan fjernes, og at skjermene da vil se ut som originale Apple-skjermer:

«Man kan generelt ikke se bort ifra risikoen for at de som får skjermene i hende, vil ta bort tildekkingen av varemerkene. Ved omsetning, både til reparatører og til sluttkunder, vil selgeren tvert imot kunne ha et ønsker om å fjerne tildekkingen for å oppnå en høyere pris.»

– Retten har altså bestemt at det kan være risiko for at jeg skraper vekk tusjen og bruker Apples varemerke til å selge skjermene til en høyere pris. Men det er det jo ingen bevis for, sier Huseby.

– Det blir det samme som at jeg sitter hjemme med en øl og har bilnøkkelen der, og så kommer politiet og sier at de tror jeg skal kjøre bilen, så de arresterer meg for promillekjøring. Det er jo helt vanvittig.

Monopol på reparasjon

I dommen fastslås det dessuten at det ville skadet Apples varemerke selv hvis tildekkingen av logoen ikke ble fjernet:

«Skjermene er i det ytre identiske med Apples originale skjermer, og tusjen er påført på samme sted som Apples varemerke er plassert på originale skjermer. Tildekkingen, som er synlig, kan da virke forvirrende med hensyn til produktets opphav. For den relevante salgskretsen vil det da kunne være uklart om det er en original skjerm eller en kopi».

Huseby mener dommen gjør det umulig å drive som tredjepartsreparatør av Apple-produkter.

– Man må jo kunne få tak i deler. Det beste hadde jo vært om Apple selv hadde solgt deler, men når de bestemmer hvem som skal få lov til å reparere og ikke så blir det monopol, og det kan ikke være sånn.

– Kynisk spill fra Apple

Også Restarters Norway, som jobber for at det skal bli enklere og billigere å reparere elektronikk, reagerer sterkt på dommen.

– Når et av verdens største selskaper vinner mot en liten aktør for brudd på merkevareloven, beveger vi oss i feil retning. Dette er kynisk spill fra Apple, sier daglig leder Kaja Juul Skarbø i en mail til Digi.no.

Hun hevder at prisene hos Apples autoriserte reparatører er så høye at det ofte ikke lønner seg å reparere.

– I Norge kjøper og kaster vi mest elektronikk i hele verden, og mer reparasjon blir viktig for å få ned klima- og miljøbelastningen. Nå trenger vi politikere som tør å endre systemet, slik at store selskaper ikke får monopol på reparasjon, sier hun.

Digi.no har bedt om kommentar fra Apple og vil oppdatere saken hvis og når de svarer.