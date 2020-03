ISS venter milliardsmell etter cyberangrepet i februar

Det danske serviceselskapet ISS, som også tilbyr sine tjenester i Norge, kom fredag med en børsmelding som inneholder et estimat over hvor mye cyberangrepet, som rammet selskapet i midten av februar, ventes å koste selskapet. Det anslås et redusert driftsoverskudd på mellom 450 og 800 millioner danske kroner. Med dagens kurs tilsvarer dette mellom 750 og 1340 millioner norske kroner.

Selv om selskapet i stor grad skal ha greid å opprettholde driften i hele perioden, vil det å holde hjulene i gang under perioden ha påført selskapet ekstra utgifter og reduserte inntekter på mellom 300 og 500 millioner danske kroner. På grunn av skadene som angrepet har ført til, er selskapet nødt til å nedskrive og gjenoppbygge deler av IT-infrastrukturen. Dette er ventet å koste opptil 350 millioner danske kroner.

Fortsatt ikke helt gjenopprettet

ISS opplyser at det fortsatt ikke er noe som tyder på at angrepet har ført til at kundedata eller annen sensitiv informasjon har kommet på avveie.

– Vi har nå gjenvunnet kontroll over den store majoriteten av IT-infrastrukturen og starter systematisk opp forretningskritiske systemer på nytt, skjønt med noe redusert funksjonalitet. Dette inkluderer sentrale økonomisystemer for støtte av lønn og fakturering. Vi regner med at alle forretningskritiske systemer vil være gjenopprettet i løpet av andre kvartal 2020, skriver ISS i børsmeldingen.

Selskapet regner med at arbeidet med gjenopprettelse og gjenoppbygging av IT-systemer og -utstyr vil være fullført før utgangen av året.