IT-arbeidere tapte flere milliarder kroner i bitcoin etter at de mistet tilgangen til harddisken

Bitcoin har som kjent opplevd en eventyrlig vekst siden oppstarten, som betyr at tidlige investorer har kunnet innkassere enorme summer – dersom man har tilgang til midlene vel å merke. I den forbindelse har kryptovaluta skapt en ny type problem.

Som nyhetskanalen CNBC rapporterer presterte en britisk mann å kaste en harddisk som inneholdt intet mindre enn 7500 bitcoin ved et uhell da han ryddet hjemmet sitt tilbake i 2013.

2,4 milliarder kroner

7500 bitcoin er med dagens kurs verdt cirka 205 millioner britiske pund, eller litt under 2,4 milliarder norske kroner.

Mannen, en 35-årig IT-ingeniør ved navn James Howells, har gjentatte ganger søkt byen – Newport i Wales – om tillatelse til å gjennomføre søk i søppelfyllingen for å spore opp den verdifulle harddisken, men hittil uten hell.

Søppelfyllingen er stengt for offentligheten, og byens myndigheter har blant annet oppgitt miljøhensyn som en av grunnene til at de ikke har kunnet innvilge tillatelse til søk.

Nylig forsøkte han altså igjen, og denne gangen tilbød IT-ingeniøren å donere hele 25 prosent av verdiene – cirka 600 millioner kroner – til et Covid-19-fond i byen. Heller ikke dette ser foreløpig ut til å få byens myndigheter på gli.

– Så vidt jeg vet har de allerede avslått tilbudet. Uten å ha hørt vår handlingsplan og uten å gi oss en sjanse til å presentere våre løsninger på bekymringene deres, får vi bare et rent «nei» hver gang, sa Howells til CNBC.

Han skal ha hatt to identiske laptop-harddisker da han ryddet hjemmet sitt. Én av disse inneholdt den private krypteringsnøkkelen, og denne ble altså forvekslet med den andre harddisken.

Mistet passordet

Til tross for at det har gått en del år mener Howells at det er god mulighet for at selve magnetskiven på innsiden er intakt, selv om de ytre delene sannsynligvis er skadet, og at de digitale dataene derfor kan hentes ut – med hjelp fra eksperter om nødvendig.

Howells er imidlertid ikke den eneste personen i denne type knipe. Som New York Times rapporterte nylig har en tyskfødt programmerer bosatt i San Fransisco blitt stengt ute fra en beholdning på 7002 bitcoin – 2,2 milliarder kroner – etter at han glemte passordet til harddisken som inneholder nøkkelen til den digitale lommeboken.

– Jeg pleide å bare ligge i sengen og tenke på det. Så satte jeg meg ved datamaskinen med en ny strategi, og den virket ikke, og så ble jeg desperat igjen, sa Thomas til New York Times.

Harddisken er en ekstern harddisk av Ironkey-merket og gir brukeren 10 forsøk på å gjette passordet før den krypterer innholdet for godt. Programmereren, Stefan Thomas, har så langt brukt opp åtte av forsøkene, og har dermed kun to igjen.

I stedet for å ta sjansen på å miste tilgangen til bitcoin-beholdningen for alltid har Thomas valgt å lagre Ironkey-harddisken på et sikkert sted i påvente av eventuelle nye, fremtidige metoder for å knekke sikkerheten og åpne harddisken.