IT-gigant sikrer seg tomt til nytt datasenter

Det tyske programvareselskapet SAP har inngått en «markanvisningsavtale» med Trollhättans Stad som kan føre til at selskapet bygger et datasenter i Trollhättan i det sørvestre Sverige.

– Trollhättans lange tradisjon med el-intensiv industri, vannkraftproduksjon og tilgang til bred ingeniørkompetanse har vært styrker i forhandlingene, sier byens næringslivssjef, Helena Kortered, sier i pressemeldingen fra kommunen.

Byen er spesielt kjent for fly- og bilindustri, tidligere ved selskaper som Volvo Aero og Saab Automobile, nå ved selskaper som GKN Aerospace Sweden og National Electric Vehicle Sweden (Nevs).

– Ingen konkrete planer

Det svenske Node Pole har bidratt til forhandlingene. I en pressemelding skriver selskapet at avtalen gjelder et landområde på 60.000 kvadratmeter. Trollhättans Stad har forpliktet seg til å bygge ut infrastruktur på området innen utgangen av 2023. Først da vil det bli aktuelt for SAP kjøpe området og eventuelt bygge datasenteret.

– SAP investerer kontinuerlig i skyinfrastruktur for å tilgodese mer enn 400.000 kunder globalt. Det gjør det innledende arbeidet med å sikre bra plasser for våre datasentre enda viktigere. O dag finnes det ingen konkrete byggeplaner, men SAP har nå muligheten til å handle raskt og etablere et datasenter i Trollhättan om behovet oppstår, sier Per Alm, administrerende direktør i SAP Sverige, ifølge Computer Sweden.