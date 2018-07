IT-gigantene går sammen om superprosjekt som lar deg overføre data mellom ulike skytjenester

Microsoft, Google, Facebook og Twitter er på en del områder konkurrenter, men nå har alle fire gått sammen om et nytt, ambisiøst prosjekt. Det nye initiativet heter «Data Transfer Project» (DTP) og ble nylig kunngjort på alle selskapenes respektive blogger.

Data Transfer Project innebærer å legge til rette for at brukere skal kunne overføre data mellom ulike tjenester på en direkte, sømløs og sikker måte. Initiativet beskrives i detalj i et eget dokument.

Overføres til felles format

Initiativet går ut på å bruke åpen kildekode til å etablere et felles rammeverk som kan koble sammen hvilke som helst nettbaserte tjenestetilbydere.

Det skal gjøre dataene «portable» mellom de ulike plattformene – for eksempel mellom nettskytjenester. På denne måten skal man blant annet slippe å måtte laste data ned og så opp igjen.

Løsningen befinner seg fremdeles på et veldig tidlig stadium og er ennå under utvikling, men i korte trekk benytter nyvinningen eksisterende API-er og autentiseringsmekanismer til tjenester for å få tilgang til data.

Adaptere

Ved hjelp av «adaptere» som er spesifikke for hver tjeneste overføres dataene til et felles format, før den så sendes til den andre tjenestens API.

I bedriftsammenheng kan DTP-teknologien for eksempel brukes til å la kunder enkelt importere data fra en tjenestetilbyder som er i ferd med å legge ned virksomheten, og som ikke i utgangspunktet tilbyr en enkel måte å overføre data på.

Dette vil fungere ved at tjenesten som kundene ønsker å overføre dataene til simpelthen koder en adapter til det første selskapets API, som så lar kundene flytte dataene.

DTP

For sluttbruker åpner løsningen for at man for eksempel enkelt kan flytte innhold som bilder eller musikk til andre plattformer, dersom man har behov for annen funksjonalitet til innholdet, eller dersom man ikke lenger er enig i personvernpraksisen til den første plattformen.

DTP er altså ennå i en tidlig fase og er nå under aktiv utvikling. Utviklere oppfordres til å delta i prosjektet, og selskaper som har lyst til å teste ut integrasjon av tjenesten har også anledning til å gjøre dette allerede nå.

Mer informasjon om hvordan man går frem for å gjøre dette, og mer teknisk informasjon generelt, finner du på prosjektets hjemmeside.

