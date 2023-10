IT-leverandør krever beklagelse: – Dere må ta fullt ansvar for avviket

Krangelen skal ha oppstått etter at trondheimssykehuset sendte et brev til Statens helsetilsyn etter at integrasjonsfeilen ble oppdaget. I brevet skrev sykehusdirektør Grethe Aasved at henvisningene ikke ble overvåket av IT-systemet. Det skriver Adresseavisen.

Helseplattformen mente på sin side at listen var sykehusets ansvar.

Avbrøt intervju

I brevet som er sendt fra IT-leverandøren til de to partenes felles eier, Helse Midt-Norge, krevde administrerende Trond Utne i Helseplattformen at St. Olav «går ut offentlig i løpet av morgendagen, onsdag 18. oktober 2023, og beklager uttalelsen gitt i media i denne saken og tar deres fulle ansvar for det meldte avviket.», skriver Adresseavisen.

– Ansatte i Helseplattformen opplevde i denne saken at de urettmessig fikk skylden for forholdet som ble meldt til Helsetilsynet fra St. Olavs hospital 5. oktober. Derfor var det viktig for oss å ta opp denne saken og be om en korrigering av fakta, skriver Utne i en SMS til Adresseavisen etter å ha avbrutt et planlagt intervju med avisa.

Den nye IKT-plattformen er gjennom flere år tilpasset av helse- og IT-personell fra hele regionen sammen med ansatte i Helseplattformen.

Dette er Helseplattformen

Plattformen erstatter en stor mengde eksisterende systemer. Data som journalføres skal kunne deles mellom både fastleger og sykehus sømløst. Det nye IT-systemet har skapt problemer for St. Olav hospital siden innføringen i november i fjor.

I september kom det en rapport som konkluderte med at det nye IT-systemet skaper bekymringer for de ansatte ved trondheimsykehuset. De frykter for flere alvorlige feil, og er redd for at pasientinformasjon kan glippe og at arbeidsflyten hemmes.

«Til tross for positiv utvikling på mange områder, flagger aktørene fortsatt en rekke områder man mener representerer sannsynlighet for feil med alvorlige konsekvenser», het det i rapporten.

Det bekrefter inntrykket fra en tidligere rapport fra Helsetilsynet i april som evaluerte Helseplattformen hvor det ble konkludert at IT-systemet har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen.

Styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen har utsatt ansettelsen av ny administrerende direktør etter at Torbjørg Vanvik gikk av i stillingen sin tidligere i år. Trond Utne er per i dag i en midlertidig stilling. Foto: Alley, Ned/NTB Scanpix

Får inn ekstern lederhjelp

Da Karianne Tung (Ap) ble valgt inn som statsråd for digitalisering- og forvaltning i et ekstraordinært statsråd mandag i forrige uke, krevde partileder Arild Hermstad i MDG at hun kom på banen og avsluttet prosjektet.

– Plattformen bør skrotes av hensyn til pasientsikkerhet, sa han da.

Det var meningen at IT-leverandøren skulle hente inn ny administrerende direktør denne høsten. De planene har blitt utsatt grunnet den pressede situasjonen Helseplattformen befinner seg i.

For å få prosjektet på beina igjen, har styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen bedt om at IT-leverandøren henter inn ekstern kompetanse for å få større fokus på kundehåndtering, tjenesteutvikling og en tydelig intern struktur som skal gi bedre rutiner og kvalitet.

– Ikke minst fordi dette skal skje samtidig som man skal innføre løsningen i flere kommuner nå i høst og til våren sammen med et nytt helseforetak, på samme tid som man skal rette opp feil og optimalisere løsningen, sa Garåsen tidligere i oktober da utsettelsen ble kjent.