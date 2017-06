IT-skandalen i Helse sør-øst: NITO skuffet over Høies svar til Stortinget

Han er ikke imponert over svarene til helseministeren, som tirsdag sendte nok et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Komiteen har stilt en rekke spørsmål om hva som gikk galt da IT-systemene i Helse sør-øst ble satt ut til utenlandske selskaper og pasientopplysninger havnet på avveie.

– Det er bra at statsråden sier at han tar dette på alvor, men her skyves alt ansvar over på andre, sier Markussen til NTB.

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) har i likhet med Fagforbundet og EL og IT Forbundet etterlyst konkrete politiske grep, som å styrke teknologikompetansen på overordnet nivå i departementet.

– Hadde jeg vært Høie, hadde jeg bidratt til å endre dagens sikkerhetslovgivning. Da ville Helse sør-øst vært pålagt sikkerhetsrutiner, og dette ville ikke skjedd, hevder NITO-presidenten.

