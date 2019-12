Jan Grønbech går av som Google-sjef

Jan Grønbech har sittet som Google Norge-sjef i 14,5 år. Det er lenger enn noen annen landssjef i Google.

Nå er tiden moden for å finne på noe annet – akkurat hva vet han foreløpig ikke.

Siden oppstarten av Google Norge i 2005, har Grønbech ledet sine ansatte og kunder gjennom perioder med enorme endringer i et mediemarked hvor Google selv har vært pådrivere for sentrale deler av utviklingen, ikke minst innen bruk av maskinlæring og kunstig intelligens, samt et skifte av fokus fra store skjermer til smarttelefoner. I en kronikk i tu.no var Jan Grønbech tidlig ute og kritiserte norske bedriftsledere for ikke å henge med.

(født 13. juni 1967) er «country director» for Google Norway AS. Etter befalskole og studier i Norge reiste han til USA og tok en Bachelor of Science in Business Administration på Fisher School of Business ved Ohio State University i 1993.

Fra 1998 til 2002 ledet Jan Grønbech annonse­nettverket DoubleClick Norway AS. Han har jobbet med internett som mediekanal i Aftenposten, Telenor og TV2

I mai 2005 startet han Googles virksomhet i Norge.

Grønbech har vært styreformann i American Chamber of Commerce, sittet i styret i Komplett Group, og er fra august 2017 medlem i Virkes sentralstyre. Kilde: Wikipedia

Jan Grønbech har vært en markant skikkelse i det norske mediebildet, kjent for å være frittalende. I TU Media har han blant annet stilt opp til en nettprat hvor leserne kunne spørre ham om hva som helst.

«Stolt og ydmyk»

På dagen hvor avgangen annonseres, har ikke Grønbech anledning til å gi et utfyllende intervju, men dette skriver han selv i en melding til digi.no:

«Nå når vi nærmer oss slutten av 2019, er tiden er inne for at jeg går av som direktør for Google Norge. Etter 58 kvartal med kontinuerlig vekst for Google Norge og 14,5 år i rollen, har jeg klart å jobbe hos Google lenger enn 99,5 prosent av mine nåværende globale kolleger. Jeg er stolt og ydmyk over å være vår lengst fungerende landssjef i verden. Selv om det kan være grunn til å feire, kommer det til et punkt i karrieren, der du bare føler at tiden er inne for å gjøre en forandring, og for meg er den tiden nå.

I løpet av alle disse årene har jeg surfet på en bølge av adrenalin og begeistring rundt disrupsjon.

Jeg vil bruke de kommende månedene på å perfeksjonere skiferdighetene mine Jan Grønbech

Jeg kan ærlig si at jeg har hatt det morsommere enn jeg trodde noen kunne ha som ansatt i et selskap. Denne rollen har også holdt meg ganske busy, i den grad at jeg ikke har brukt tid på å vurdere hva jeg skal gjøre etter Google. Jeg vil bruke litt tid de kommende månedene på å perfeksjonere skiferdighetene mine, mens jeg holder alle alternativer åpne, for så å fatte en beslutning en gang i 2020.

Jeg forlater Google med et tungt hjerte, men også et som er fullt av takknemlighet til selskapet som forandret verden, livet mitt og måten forretninger skal drives på, for alltid. Jeg etterlater meg et team som er utrolig kompetente og fokusert på å hjelpe norske kunder og drive den digitale bølgen i Norge. I løpet av årene har jeg hatt gleden av å jobbe med noen utrolig modige og smarte kunder. Jeg vil savne alle de gode diskusjonene med både annonsører og byråer.

Takk for tilliten til både meg selv og Google.»

Google hadde ifølge anslag fra analytikere en omsetning på rundt 3,5 milliarder kroner i Norge i 2018.

Digi.no kommer tilbake med et større intervju senere.