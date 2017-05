Java 9 blir utsatt på nytt

Oracle trenger mer tid til å komme i mål med Java 9, etter at Java Executive Commitee ikke godkjente den kanskje viktigste endringer i versjon 9 av Java-plattformen, Java Platform Module System, også kjent som JSR 376 eller Project Jigsaw.

Dette betyr at blant annet Java 9 Standard Edition ikke vil bli lansert den 27. juli i år, slik planene har vært en stund.

Utsettes åtte uker

Mark Reinhold, Oracles sjefarkitekt for Java-utvikling, kunngjorde i går et forslag om å utsette lanseringen til den 21. september, men samtidig å beholde den eksisterende målsettingen om å få ferdig en første lanseringskandidat av JDK 9 (Java Development Kit) den 22. juni.

Til Infoworld sier Georges Saab, visepresident for programvareutvikling i Oracles Java-plattformgruppe, og styreformann for OpenJDK, at JSR 376-forslaget for noen uker siden ble sendt tilbake til ekspertgruppen, som siden da nådd konsensus om hvordan bekymringene rundt modulariseringen kan løses.

Men ifølge Saab vil man ikke kunne implementere disse endringene i Java 9-plattformen tidsnok til å rekke den planlagte lanseringsdatoen. Dette avhenger fortsatt av at JSR 376 blir godkjent av Java Executive Commitee, men etter de siste ukenes diskusjoner, er det nå ventet at modifiserte forslaget vil gå gjennom.

