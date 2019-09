Jenter står på venteliste for å bli med på Girl Tech Fest

Ingen gutter var invitert, mens mange skoleklasser med jenter hadde kommet sammen med lærerne sine til Deichmans hovedbibliotek i Oslo.

Girl Tech fest blir arrangert over hele landet, og flere jenter enn det er plass til hadde lyst til å være med på festen.

Frida Bruun (t.v.) og Johanne Iversen fra Trasop skole lager musikk sammen med Solveig Sørbø. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

Initiativet Jenter Koder har som mål at festen skal være med på å øke andelen jenter som tar datateknologi og realfag etter fullført videregående skole.

Frida Bruun og Johanne Iversen fra Trasop skole har faktisk programmering en time i uka på Trasop skole allerede. Men med bare seks jenter i klassen var det greit å dra ut på tur, synes jentene.

– Det er veldig fint at jentene får være med på dette, sier Frida.

– Det er veldig mange gutter som spiller. Det er ikke så mye interesse hos jenter, sier Johanne.

Girl Tech Fest Det frivillige initiativet Jenter Koder arrangerer Girl Tech Fest. Bak initiativet står Oda-Nettverk, TENK - TechNettverket for Kvinner, IKT-Norge, Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering og Deichman. I 2019 ble Girl Tech Fest arrangert i Oslo, Asker, Åsane, Tromsø, Stord, Bergen, Trondheim, Skien, Haugesund, og Gjøvik.

Mer spillerom for jentene

Isabelle Ringes, en av de frivillige initiativtakerne bak festen, mener jentene får mer spillerom når guttene ikke er til stede. Det er i hvert fall tilbakemeldingen hun får fra kursdeltakerne.

Og på Girl Tech-festene er målet å rekruttere flere jenter til teknologifag.

– Disse jentene synes det har vært kjempegøy å få lov til å boltre seg på sine egne premisser. Det er jo gjerne slik at gutta tar litt styringa, i hvert fall ifølge dem selv.

Hun forteller om større interesse enn noen gang tidligere til fest nummer fem.

– Vi har satt oss som mål å treffe jenter som er under ti år gamle, fordi forskning viser at interesser setter seg før den tid, sier Ringnes.

Når dagen er over, er hun ikke overraskende litt sliten.

– Samtidig er det en helt magisk følelse hvert eneste år. Man føler at man har fått til noe bra, og når jentene går ut og smiler fra øre til øre er man superfornøyd med det. Man føler en takknemlighet og stolthet når det er ferdig.

– Vil lære bort at teknologi ikke er en guttegreie

Heidi Austlid, leder i IKT Norge, synes det er viktig å være med å gi jentene på barneskoletrinnet forbilder innenfor teknologi. Alle de frivillige kvinnene som jobber med å lære bort til Girl Tech fest har teknologikompetanse.

– Jeg synes det er fantastisk å være med og gi jenter et eget rom, som Girl Tech fest er, sier Austlid.

Samtidig lurer hun på hva som skal til for å få opp tallet på jenter som velger teknologi som studie- og yrkesvei. Andelen kvinner som velger å studere IT har gått litt opp i år, men er fortsatt bare på 26 prosent.

– Vi vil lære jentene at teknologi ikke er en guttegreie. For meg er det en gåte at det fremdeles er sånn, sier Austlid, som husker at jenter og IT var noe hun jobbet med for 20 år siden i Kunnskapsdepartementet.

– Og vi er fremdeles der at vi ikke har klart å knekke den koden. Jeg tror det først og fremst handler om holdningsskapende arbeid, og at man må starte tidlig, sier Austlid.