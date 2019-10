Pris til kvinner i tech: Disse har fått Patricia Aas-prisen

I mars i år gikk utvikler Patricia Aas hardt ut mot ODA og Abelias pris til kvinner i tech. Aas mente prisen til 50 kvinner i teknologi gikk til for mange ledere.

Så lovte hun å starte sin egen pris, og i dag er prisen Tech Role Models delt ut. Sammen med en jury har Aas valgt ut en liste på 25 kvinnelige rollemodeller som jobber på gølvet med teknologijobber.

– Jeg synes de er sinnssvakt kule, og det er personlig inspirerende. Det er inspirerende for meg personlig, som en dame i tech. Det er gøy bare å lese om dem, sier Aas.

Aas valgte Ada Lovelace-dagen 8. oktober til prisutedlingen. Lovelace ble født i 1815 og regnes som verdens første programmerer.

Her er den offisielle listen over de aller første kvinnene som får Ada-prisen:

De 25 kvinnene driver med ting som er så ulike som det BAFTA-prisbelønnede My Child Lebensborn, pensum for programmering og The Gathering.

Hanne Lohne Try jobber med apputvikling i Shortcut, og har vært med på å lage apper som Vipps og Æ.

– Det er mye fokus på kvinner i ledelse når andre priser skal deles ut. Det er fint å få en pris til oss på gulvet, sier Try.

– Det er ikke så mange av oss, og det kan være litt ensomt å være eneste kvinne på teamet, for eksempel, sier hun.

70 nominerte kvinner

70 ulike navn var nominert, en del av dem flere ganger, og juryen har kommet fram til 25 navn som er på listen over rollemodeller.

Patricia Aas forteller at hun og juryen synes det var vanskelig å velge bare 25 navn, men

– Vi så etter folk som jobbet hands on med ting som vi selv ble imponert av, sier Aas.

Patricia Aas Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

Målet med prisen er ikke bare å vise at kvinner kan jobbe i IT uten å lede, men også løfte fram forbilder for kvinner som jobber som utviklere. Kvinner forlater og at det er viktig å bli i jobben, selv om hverdagen er manndsominert.

– De er veldig forskjellige, og alle driver med veldig kule ting. Det har vært veldig gøy å lese om alle sammen, sier Aas, som har lest alt fra begrunnelse fra de som har nominert til LinkedIn-profiler og tweets.

– Vi satt bare og tenkte: Oi, så gøy, driver du med det!

Også for sin egen del opplevde hun at det var fint å få vite mer om flere av kvinnene i bransjen.

I denne bransjen blir det fort at du sitter der alene, ser rundt deg, og føler at det ikke er noen andre. Det blir litt stusselig, sier Aas.

13. oktober 2020: Neste prisutdeling

Lokalene til prisutdelingen ble raskt fullbooket, men Aas planlegger å arrangere utdelingen på Ada Lovelacedagen neste år, og gjøre det i litt større skala.

En annen av prisvinnerne, Hanne Johnsen, konsulent hos Bouvet, apputvikler på fritiden og engasjert i Oslo Pride, synes det var viktig å gjøre noe for folk som henne.

– Det er bra at prisen er for oss som gjør noe i tech. Det er så mange som forsvinner oppover til lederroller, sier Johnsen.

Medprisvinner Christin Gorman i Kodemaker er enig.

– Jeg synes det er på tide. Dette er det første kvinnearrangementet jeg har lyst til å bidra til.

– Det er så mye snakk om at kvinner må være med fordi vi er så flinke med folk. Ingen sa det da kvinner kom inn i legeyrket. Vi vil bli sett fordi vi jobber med teknologi, sier Gorman.