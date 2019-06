Jonathan Ive (52) forlater Apple

Den anerkjente produktdesigneren sir Jonathan Ive slutter for å starte sitt eget uavhengige designforetak kalt «LoveForm», men Apple vil være en av hovedklientene.

Det skjer allerede i løpet av dette året, opplyser datagiganten i en kunngjøring torsdag ettermiddag.

– Selv om jeg ikke lenger vil være ansatt, så vil jeg fortsatt være svært involvert med i Apple. Slik håper jeg det blir i mange, mange år fremover. Dette føltes som en naturlig og riktig tid for denne endringen, sier Ive i et intervju med Financial Times. Det nye designselskapet hans lanseres på nyåret.

Svært sentral

Briten har satt betydelig spor etter seg siden han i 1992 startet hos Apple, som en av de mest synlige og mest sentrale nøkkelpersonene har han vært med å utforme en lang rekke innovative produkter.

Hans første bidrag der var i designteamet for Newton, en tidlig lommedatamaskin som trass markedsflopp gav viktig lærdom til senere suksesser som iPod og iPhone.

I kriseårene midt på 1990-tallet skal han nær ha sluttet, men da Steve Jobs returnerte som toppsjef i 1997 ble Ive satt til å lede et team av industridesignere som skapte iMac, en datamaskin myntet på forbrukere med et slående utseende, som langt på vei ble selskapets redningsplanke.

Less is more

iMac var bygget inn i en skjerm, og blir særlig husket for sin transparente plastinnfatning med avrundede hjørner og friske farger. Den ble også lansert uten diskettstasjon, som den gangen nærmest var uhørt.

Jonathan Ive bidro til å redde Apple med lanseringen av iMac. Her fra avdukingen under MacWorld Expo i 1998. Foto: Stuart Ramson, AP

Ive skal ha hentet inspirasjon fra designbevegelsen Bauhus, og særlig doktriner som at form bør følge funksjon og prinsippet om at det enkle ofte er det beste, «less is more».

I tur og orden har han gitt viktige bidrag til alt fra Apples bærbare og stasjonære datamaskiner og håndholdte enheter, inkludert smartklokke, til selskapets fysiske butikker og nye hovedkvarter i Cupertino.

Etter å ha ledet industridesign for Apples maskinvare gjennom en årrekke, fikk han fra 2012 også det øverste ansvaret for programvaredesign. Senest i 2015 ble han forfremmet til direktør med tittelen Chief Design Officer.

Ridder

RIDDER IVE: Jonathan Ive ble i 2012 slått til ridder for sitt bidrag til designfaget. Utmerkelsen fikk ham av dronning Elisabeth II under en høytidelig seremoni på Buckingham Palace. Foto: Rebecca Naden, AFP / NTB scanpix

Ive har mottatt en lang rekke priser og utmerkelser for sitt arbeid. Han er blant annet æresdoktor ved universitetene Cambrigde og Oxford. Briten er født og oppvokst i London ble i 2012 slått til ridder av dronning Elisabeth II, som gjorde ham til «Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire» og rett til å omtales som sir Jonathan Ive.

Selv om han lover å være involvert med Apple også i fortsettelsen, er det flere som nå mener at det at han slutter markerer slutten på en æra.

– Jony er en enestående person i designverdenen, og hans rolle i Apples gjenoppstandelse kan ikke overvurderes, fra den banebrytende iMacen i 1998 til iPhone og den uovertrufne ambisjonen til Apple Park, som han nylig har tillagt så mye av sin energi og omsorg, sier Apples toppsjef Tim Cook i gårsdagens kunngjøring.

I meldingen heter det at designteamsjefene Alan Dye, som leder industridesign, og Alan Dye, som leder arbeidet med brukergrensesnitt, heretter skal rapportere til Jeff Williams, selskapets nestkommanderende, i stedet for Jonathan Ive.