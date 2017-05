Kahoot: – Den gode nyheten er at vi har nådd kritisk masse

Microsoft kom inn på eiersiden i det norske edtech-selskapet for et halvår siden, som del av en emisjon hvor det ble hentet inn drøyt 80 millioner kroner. Hvor mye Microsoft eier av bedriften er uvisst.

Ikke overraskende blir Kahoot nå mer tilgjengelig i Microsofts kanaler.

De første fruktene av Microsoft-samarbeidet

Quiz-løsningen blir nå integrert med Microsofts flunkende nye samhandlingsverktøy Teams, en konkurrent til Slack og del av bedriftsutgavene av Office 365.

Kahoot lanserer på samme tid to gratisapper i Windows Store med Kahoot Create og Kahoot Play, for henholdsvis å lage quiz eller å delta i spill.

Begge deler ble kunngjort i går, samtidig med Microsofts pressekonferanse med nyheter myntet særlig mot utdanningssektoren.

– Det er gjensidig fordelaktig for både oss og Microsoft. Dette er ikke noe vi måtte gjøre, men en god mulighet. Det er mål å være til stede overalt der studenter og elever måtte befinne seg, som i klasserom men også i bedriftene. Vi er plattform-agnostiske, sier pressekontakt Sean D’Arcy til digi.no.

Siden starten i 2013 har Kahoot opplevd en brukervekst som er ganske unik i norsk sammenheng. Nylig bikket de 1 milliard (kumulativt) deltakende spillere.

– Den gode nyheten er at vi har nådd kritisk masse. Vi nærmere oss nå 45 millioner aktive brukere i måneden. Og det øker mellom 50-100 prosent i året. Ser du på andre edtech-tjenester der ute, så er vi allestedsnærværende.

Kahoot er ikke uten konkurranse, det finnes et par «knockoffs» eller etterligninger ifølge D'Archy, men ingen med i nærheten samme utbredelse.

Uklart hvordan de skal tjene penger

Et norsk IT-firma er på få år blitt et sterkt varemerke innen spillbasert læring, og spesielt i USA der 67 prosent av Kahoots brukere befinner seg.

Det sier kanskje litt når storavisen New York Times rapporterer fra klasserom at kahooting er blitt et verb.

Men til tross for flere titalls millioner aktive brukere og sterk vekst, er det fremdeles uklart hvordan selskapet skal tjene penger.

Heller ikke med inntreden i Microsoft Teams og Office 365 eller gratisappene i Windows Store er det blitt noe klarere sett utenfra.

– Det er litt tidlig å snakke om inntekter. Vi er fortsatt i prosessen med å se på ulike forretningsmodeller, forklarer D’Arcy.

Kahoot var også til stede under Microsofts pressekonferanse i New York i går, da partneren både lanserte ny bærbar pc og en spesialtilpasset Windows-versjon kalt Windows 10 S.

