Kaller inn til møte om digital sikkerhet i landets kommuner

Kommunene skal bli flinkere til å stå imot dataangrep, melder NRK. Det er regjeringen som har kalt inn landets ordførere til et møte om digital sikkerhet.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) er begge vert for et møte mandag, som går som videokonferanse.

– Kommunene er mer og mer avhengig av teknologi og datasystemer for å drifte sykehjem og legetjenester, for eksempel. De har mye personopplysninger og blir veldig sårbare for angrep mot den digitale infrastrukturen, sier justisminister Mehl.

– Derfor mener jeg det er viktig at vi øker bevisstheten om dette i kommunene og bidrar til at de kan settes bedre i stand til å ivareta sikkerheten, utdyper hun.

For lite øving

Gram har ansvar for digitalisering av offentlig sektor som en del av sin portefølje. Han sier til statskanalen at det er for mange som øver for sjelden. Det skorter også på både kompetanse og gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser.

– Staten må hjelpe kommunene så godt som mulig, så man kan være godt rustet, sier statsråd Bjørn Arild Gram, som er tidligere KS-leder.

Det uttalte målet for møtet er dialog med kommunene om hva staten kan bidra med i arbeidet med å forebygge og håndtere uønskede digitale hendelser.

2021 ble et annus horribilis med svært mange alvorlige datainnbrudd mot norske virksomheter. Østre Toten kommune, som ble hardt rammet av løsepengevirus, er blant nærmere 40 kjente ofre for angrep mot norske virksomheter gjennom fjoråret, viser en kartlegging utført av Digi.no.