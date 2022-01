Kan Wifi 7 erstatte ethernet? Demonstrert for første gang

Halvlederselskapet Mediatek opplyste i forrige uke at det er først i verden til å gjennomføre livedemonstrasjoner av Wifi 7-teknologien, altså den neste generasjonen av trådløs nettverksteknologi. Digi.no omtalte planene om Wifi 7 høsten 2020 (for abonnenter).

Sammenlignet med disse opprinnelige planene er teknologien som Mediatek nå demonstrer, bare delvis i mål. Selskapet lover 2,4 ganger høyere overføringskapasitet enn det Wifi 6 kan levere i dag – 23,0 mot 9,6 gigabit per sekund – med det samme antallet antenner. I de opprinnelige planene var det snakk om 4,8 ganger Wifi 6-kapasitetet – hele 46,1 gigabit per sekund, men da med dobbelt så mange antenner.

Mediatek mener likevel at teknologien snart kan erstatte kablet nett.

Ethernet-erstatter?

– Utrullingen av Wifi 7 vil for første gang markere at Wifi kan være en virkelig ethernet-erstatte i bruksområder med superhøy båndbredde, sier Alan Hsu, daglig leder for Mediateks Intelligent Connectivity-virksomhet, i en pressemelding.

– Mediateks Wifi 7-teknologi vil være ryggraden i hjemme-, kontor- og industrinettverkene og tilby sømløs tilkobling til alt fra AR/VR-applikasjoner med flere brukere og gaming i skyen til 4K videosamtaler og videostrømming med 8K og mer, forsetter Hsu.

Wifi 7 støtter alle de tre frekvensområdene som benyttes av ulike Wifi-teknologier i dag, 2,4 GHz, 5 GHz og 6 GHz.

Mediatek opplyser at produkter med Wifi 7-støtte kan ventes på markedet i 2023 fra blant annet selskapets kunder.

Mens vi venter

Som Digi.no tidligere har omtalt, finnes det også utvidelser til Wifi 6, for den som ikke vil vente på Wifi 7.

Wifi 6E er den ene. Mens Wifi 6 bare støtter frekvensområdene 2,4 GHz og 5 GHz, støtter Wifi 6E-enhetene også 6 GHz-båndet.

I tillegg kommer nå altså «Wi-Fi CERTIFIED 6 Release 2», en utvidelse til både Wifi 6 og 6E, som skal ha bedre oppstrømsegenskaper og strømstyring.