Nå blir Wifi-standardene kompliserte igjen

Navnekonvensjoner for ulike typer Wifi var lenge så komplekse og langt fra intuitive at det var vanskelig for menigmann å huske hva som var hva. Bedre ble det da Wi-Fi Alliance, de som styrer denslags, bestemte seg for å rydde opp i rotet:

IEEE 802.11 ble til Wifi 0 (uoffisielt)

ble til (uoffisielt) IEEE 802.11b ble til Wifi 1 (uoffisielt)

ble til (uoffisielt) IEEE 802.11a ble til Wifi 2 (uoffisielt)

ble til (uoffisielt) IEEE 802.11g ble til Wifi 3 (uoffisielt)

ble til (uoffisielt) IEEE 802.11n ble til Wifi 4

ble til IEEE 802.11a ble til Wifi 5

ble til IEEE 802.11ax ble til Wifi 6

Det var i 2019, men i 2020 begynte man så smått å komplisere det hele igjen. Inntil da hadde ikke Wifi 6 faktisk hatt støtte for 6 GHz-båndet, kun 2,4 og 5 GHz. I 2020 kom imidlertid Wifi 6E, som en slags utvidelse av Wifi 6, og som tilførte støtte for 6 GHz.

Men Wifi 6 skulle ennå bestå – og skulle ikke på noe vis erstattes av Wifi 6E.

På elektronikkmessen CES 2022 kom imidlertid pressemeldingen om at Wi-Fi Alliance har lansert det de kaller «Wi-Fi CERTIFIED 6™ Release 2». Og denne skal heller ikke erstatte Wifi 6 eller 6E, men eksistere som en utvidelse av dem begge to.

Det er uvisst hvorfor ikke et enklere og mer intuitivt navn ble valgt – som for eksempel Wifi 7 eller Wifi 6.2 – når man faktisk for ikke lenge siden gjorde en del arbeid for å forenkle nettopp denslags.

Så hva er egentlig «Wi-Fi CERTIFIED 6™ Release 2»?

Egentlig er det ikke så store forskjeller i praksis, med unntak av et par høydepunkt:

«Multi-user, Multiply Input Multiple Output» eller MU-MIMO blant venner. Dette er en funksjon som skal forbedre stabilitet og båndbredde for flere forbindelser til samme punkt, samtidig. Dette kan være slikt som mange brukere som skal delta på videomøter samtidig og via samme aksesspunkt, eller en gruppe som alle sammen skal spille via samme trådløse aksesspunkt på samme tid.

I tillegg skal man med release 2 få forbedret automatisk strømsparing i enheter som ikke er kontinuerlig overvåket av mennesker. Dette er typisk fint å ha for IoT-dingser, spesielt dem som går på batteri. Den nye standarden skal gjøre dem i stand til å sette Wifi-forbindelsen i sovemodus mens den ikke trengs, og uten at det skal hindre dem i å benytte den når det er behov for det.