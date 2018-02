Kan Windows 10 for ARM bli noe mer enn Windows RT med slike mangler?

Microsoft publiserte i forrige uke, muligens ved en feiltakelse, en oversikt over hva Windows 10 for ARM vil mangle av grunnleggende funksjonalitet, sammenlignet med x86/x64-utgavene. I ettertid har Microsoft fjernet oversikten igjen. Men ikke før den ble oppdaget av Paul Thurrott og kopiert av Wayback Machine.

Microsoft har en gang tidligere, og da med svært liten suksess, tilbudt en desktoputgave av Windows for ARM-baserte enheter. Den het Windows RT. Den største mangelen var støtte for vanlige Windows-applikasjoner. Men av stor betydning var også den svært begrensede støtten for tilkoblede enheter.

Det opprinnelige løftet: Microsoft lover full Windows 10-opplevelse på ARM-baserte pc-er

All Windows-programvare, bortsett fra …

Nå er Microsoft altså på nytt i ferd med å lage en Windows-versjon for ARM-baserte, pc-lignende enheter. Selskapet har til en viss grad lært at Windows uten støtte for vanlige Windows-applikasjoner ikke er særlig ettertraktet blant kundene. For mange er det framfor alt utvalget av kjente og kjære applikasjoner som gjør at de fortsatt bruker Windows.

Derfor støtter Windows 10 for ARM emulering av systemspesifikke x86-applikasjoner. Men ikke alle.

For det første så støttes ikke x64-applikasjoner, altså systemspesifikke applikasjoner lagd for 64-bit x86-kompatible prosessorer. Det finnes mange slike, men nesten 15 år etter at de første x86-64-prosessorene kom på markedet, tilbys fortsatt det meste av Windows-programvaren enten bare i 32-bit utgave, eller både 32- og 64-bit. Så det er ikke sikkert dette blir noe stort problem.

Men i tillegg kommer mange dataspill og grafikkintensive applikasjoner som bruker en nyere versjon av OpenGL enn 1.1, eller som krever maskinvareakselerert OpenGL. Det kreves at de bruker DirectX, ellers vil ikke spillene fungere. Det vil heller ikke spill som avhenger av «anti-cheat»-drivere.

Driverutfordringen

Mens x86-applikasjoner i stor grad kan emuleres, gjelder dette ikke enhetsdrivere. Skal du koble eksterne enheter til en enhet som kjører Windows 10 for ARM, må det finnes ARM64-drivere for denne. Ellers vil den ikke fungere. Dette gjelder også applikasjoner med innebygde drivere.

Dette forutsetter altså at alle relevante maskinvareleverandører må lage ARM64-drivere for Windows 10 til alle aktuelle og gamle enheter som brukerne måtte ønske å knytte til en slik enhet.

Apper beregnet for mobile, ARM-baserte Windows-enheter, som smartmobiler, vil ikke fungere skikkelig dersom de avhenger av mobilspesifikk funksjonalitet.

I tillegg til disse applikasjonsrelaterte begrensningene, skriver Microsoft også at Windows Hypervisor Platform ikke støttes på ARM-baserte enheter. Det vil si at det å kjøre virtuelle maskiner som krever Hyper-V, ikke vil fungere.

I den samme oversikten kommer Microsoft også med en del forslag om hva applikasjonsutviklere og driverutviklere kan gjøre for å omgå disse begrensningene. I noen tilfeller vil nok det enkleste være å kompilere programvaren på nytt, slik at den bygges for ARM64-arkitekturen.

Det ventes at de ARM-baserte «pc-ene» vil bli slankere og lettere enn mange tilsvarende enheter basert på x86-arkitektur, siden de ikke trenger noen kjølevifte. Bedre batteritid er også noe som ventes. Men bare tiden vil vise om kundene syns dette er nok til å veie opp for ulempene, som nok også vil inkludere redusert ytelse, siden de tradisjonelle Windows-applikasjonene tross alt må emuleres.

Oppdatert: En tilsvarende og fortsatt tilgjengelig utgave av den samme informasjonen er tilgjengelig hos Microsoft her.