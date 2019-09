Kaspersky advarer: Halvparten av bedrifter bruker fremdeles Windows 7 til tross for at støtten snart avluttes

Så sent som i april i år kunne digi.no rapportere at Windows 10 omsider hadde begynt å legge Windows 7 bak seg for alvor når det gjelder markedandel. Om man skiller ut bedrifter ser situasjonen imidlertid annerledes ut, viser det seg.

Sikkerhetsselskapet Kaspersky Labs la nylig frem en rapport som viser at hele 47 prosent av selskapets bedriftskunder fremdeles bruker Windows 7. Tallet omfatter små, mellomstore og store bedrifter.

Avslutter støtten i januar

Med tanke på at Microsoft skal avslutte støtten for Windows 7 den 14. januar neste år kan tallet sies å være overraskende høyt.

– Den omfattende bruken av Windows 7 er bekymringsfull siden det er mindre enn seks måneder igjen til denne versjonen mister støtte. Årsakene til det trege oppdateringstempoet kan være at programvaren som brukes ikke kan kjøres på det nyere operativsystemet, økonomiske grunner eller komforten ved å rutinemessig bruke den samme versjonen, skriver Kaspersky og legger til følgende advarsel:

– Ikke desto mindre er et gammelt, upatchet OS en sikkerhetsrisiko, og kostnaden av en hendelse kan bli betydelig høyere enn kostnaden ved å oppgradere.

Andelen av Kasperskys bedriftskunder som bruker Windows 10 er for øvrig også på 47 prosent, som betyr at denne versjonen av operativsystemet ennå ikke har klart å legge den eldre Windows 7 bak seg på dette markedet.

Blant forbrukere er bildet ikke helt det samme. 53 prosent av sikkerhetsselskapets forbrukerkunder har gått over til Windows 10, mens windows 7 brukes av 38 prosent – også et relativt høyt tall.

Foto: Kaspersky Labs

Brukes ennå av mange nordmenn

Også statistikken hos NetMarketShare viser at Windows 7-bruken har holdt seg relativt i lengre tid. Ifølge nettstedets nyeste tall har Windows 10 nå en markedandel på 41,58 prosent, mens Windows 7 ligger på 37,31 prosent.

Om man går ett år tilbake, til august 2018, hadde Windows 7 en andel på litt over 40 prosent, som betyr at markedsandelen kun har sunket med rundt 3 prosent på ett år.

For Norge sin del har overgangen gått raskere, men også her til lands er det en god del som fremdeles holder fast på Windows 7. Ifølge tallene til nettstedet StatCounter har Windows 10 nå en markedsandel på cirka 73 prosent i Norge, mens Windows 7 ligger på 23 prosent.

For ett år siden hadde Windows 7 en markedsandel på hele 42 prosent her til lands, etter en periode med overraskende økning i Windows 7-bruken og nedgang i Windows 10-andelen, som digi.no rapporterte om i august i fjor.

