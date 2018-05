Kaspersky Lab skal flytte store deler av infrastrukturen til Sveits

Som digi.no skrev tidligere i dag, har også nederlandske myndigheter bestemt at offentlige etater skal slutte å bruke sikkerhetsprodukter fra Kaspersky Lab.

Kort tid etterpå kom Kaspersky Lab med en pressemelding hvor selskapet lover omfattende tiltak for å gjenvinne tilliten. Samtidig beklager selskapet den nederlandske avgjørelsen.

Nytt datasenter

I en pressemelding opplyser det russiske selskapet at det mot slutten av 2019 skal åpne et datasenter i Zürich, Sveits. Til dette datasenteret skal selskapet flytte det meste av kundedataene og prosesseringen av disse, noe som i dag gjøres i Russland. Det vil i første omgang inkludere alle data fra selskapets kunder i Europa, Nord-Amerika, Singapore, Australia, Japan og Sør-Korea, men flere land vil bli lagt til senere.

Også kompileringen og byggingen av programvaren, inkludert oppdateringer til trusseldeteksjonen, skal gjøres ved dette datasenteret. Men allerede innen utgangen av 2018 vil deler av selskapets programvare bli bygget og digitalt signert i Sveit.

Datasenteret vil være en del av selskapets globale innsynsinitiativ, som selskapet introduserte i fjor høst. For å sikre fullstendig innsyn og integritet, skal arbeidet med datasenteret overvåkes av en uavhengig, sveitsisk tredjepart.

Innsyn i kildekoden

Selskapet har tidligere også lovet uavhengig innsyn i kildekoden. Dette skal gjøres ved et innsynssenter som også skal etableres i Sveits. Det er ventet at dette vil bli åpnet i år.

Kaspersky Lab mener det er et økende behov for innsyn og tillit innen kybersikkerhetsbransjen. Selskapet mener derfor at det bør etableres en uavhengig, non-profit-organisasjon som ikke bare har ansvaret for tekniske revisjoner hos Kaspersky, men også hos selskapets partnere og andre som ønsker dette.

Kunngjøring om disse infrastrukturendringene kom etter alt å dømme uavhengig av nyheten fra Nederland.

Skuffelse

– Kaspersky Lab er svært skuffet over avgjørelsen til den nederlandske regjeringen, basert på teoretisk bekymringer, spesielt gitt at dagens kunngjøring fra Kaspersky Lab om et nytt Transpancy Centre i Sveits er utarbeidet nettopp for å adressere enhver frykt som personer eller virksomheter måtte ha, skriver Kaspersky Lab i en uttalelse som digi.no har mottatt.

Selskapet opplyser videre at det vil ta kontakt med Nederlands nasjonale koordinator for terrorbekjempelse og sikkerhet (NCTV) med håp om at dagens kunngjøring vil kunne bidra til at svartelistingen oppheves.

Kaspersky Lab mener at det kommende senteret vil gjøre selskapet IT-infrastruktur mer motstandsdyktig mot enhver tillitsrisiko, også de teoretiske. Selskapet gjentar også at de er villige til å svare på ethvert spørsmål om virksomheten, ledelsen, teknologien og metodikken.

– Men nok en gang er Kaspersky Lab fanget i en geopolitisk kamp, og fortsatt har ikke troverdige bevis blitt offentlig presentert av noen for å rettferdiggjøre slike beslutninger, uttaler selskapet, samtidig som det understreker at selskapet aldri har hjulpet noen statsmakter med spionasje eller offensive kyberaktiviteter.

