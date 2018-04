Kaspersky Labs får reklameforbud på Twitter

Sikkerhetsselskapene skal passe på oss, men noen ganger kan det være aktuelt å spørre hvem som passer på dem. Nå har en av de største aktørene innen IT-sikkerhet, Kaspersky Labs, fått noe å svare for. Selskapet har nemlig blitt bannlyst fra å reklamere på Twitter på grunn av mistanke om tvilsom forretningspraksis.

Twitter bekreftet overfor blant andre nyhetsbyrået Reuters at Kaspersky Labs har fått reklameforbud på plattformen, med bakgrunn i beskyldninger fra amerikanske myndigheter om at sikkerhetsselskapet har bånd til russiske etterretningsmyndigheter.

– Avgjørelsen er basert på en beslutning om at Kaspersky Labs opererer med en businessmodell som er i konflikt med akseptert praksis for Twitter-reklame, sa Twitter i en uttalelse til nyhetsmedier.

Sjefen svarer på tiltale

Sikkerhetsselskapet har ikke latt reklameforbudet på Twitter stå ubesvart, og i et åpent brev til Twitter-ledelsen bedyrer selskapets toppsjef Eugene Kaspersky sin uskyld.

– Vi har ikke brutt noen skrevne eller uskrevne regler, og vår businessmodell er enkelt og greit den samme modellen som brukes av hele IT-sikkerhetsindustrien: Vi tilbyr brukere produkter og tjenester, og de betaler oss for dem. Hvilke spesifikke regler eller praksiser vi har brutt opplyses ikke om i brevet, skriver Eugene Kaspersky på bloggen sin.

Kaspersky Labs har vært under lupen til amerikanske myndigheter i lengre tid. Som vi meldte i fjor høst har sikkerhetsselskapets programvare blitt forbudt å bruke av føderale kontorer med bakgrunn i mistanke om at selskapets IT-produkter er sårbare for påvirkning fra Kreml og russisk spionasje. Kaspersky saksøkte senere amerikanske myndigheter for svartelistingen.

En av de sentrale sakene som ga opphav til beskyldningene mot Kaspersky dukket først opp hos The New York Times. Avisen rapporterte at israelske myndigheter hadde oppdaget at Kasperskys programvare ble brukt av russiske myndigheter til å søke etter kodenavn for amerikanske etterretningsprogrammer, og til å stjele hemmelige NSA-dokumenter fra en NSA-ansatt som hadde Kaspersky-programvare installert på PC-en.

Russland utsettes stadig for mistanker: USA og Storbritannia advarer om angivelig russiskstøttet nettangrep »