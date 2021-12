Kastet bitcoin verdt fire milliarder kroner i søpla

Bitcoin har som kjent opplevd en eventyrlig vekst siden oppstarten, som betyr at de som var tidlig ute med å investere har kunnet innkassere enorme summer.

Noen få uheldige individer har imidlertid mistet tilgangen til den digitale formuen sin. En av de som virkelig sitter i saksa er den britiske IT-ingeniøren James Howells, som i 2013 kastet en harddisk som inneholdt bitcoin med en nåværende verdi på 340 millioner pund – litt over fire milliarder kroner – i søpla. Digi.no skrev om saken tidligere i år.

Ligger på søppelfylling

Harddisken ligger nå nedgravd på en søppelfylling i byen Newport i Wales, men ikke helt overraskende har Howells ingen planer om å gi opp jakten på den digre bitcoin-formuen. Som den britiske avisen The Mirror rapporterte nylig har han nå hyret eksperthjelp.

Howells har søkt assistanse fra selskapet Ontrack, som spesialiserer seg på gjenopprettelse av tapte data, til å berge de digitale verdiene. Ontrack ble blant annet leid inn av NASA til å gjenopprette data fra romfergen Columbia, som gikk i oppløsning på vei tilbake til Jorden i en tragisk ulykke som tok livet av hele mannskapet i 2003.

Selskapet skal ha uttalt at det er 80-90 prosent sannsynlighet for at de vil klare å gjenopprette dataene på Howells' harddisk – dersom den ikke har slått sprekker.

Ontrack klarte å gjenopprette hele 99 prosent av dataene på harddisken etter Columbia-katastrofen, og det var etter at den hardt brannskadede og smadrede harddisken hadde tilbragt seks måneder i en uttørket innsjø.

Nekter å gi tillatelse

Selv med den gode oddsen for at Howells bitcoin-formue kan gjenopprettes på den tekniske siden, ser det imidlertid fremdeles mørkt ut for den britiske ingeniøren. Myndighetene i byen har nemlig ennå ikke gitt tillatelse til søk i søppelfyllingen, selv ikke etter at Howells har tilbudt byen 25 prosent av formuen – en temmelig solid sum penger.

En talsperson for bystyret i Newport kommenterte i forbindelse med saken at de har blitt kontaktet av Howells en rekke ganger siden 2014, men at de ikke kan gi tillatelse til leting etter harddisken på grunn av de potensielle kostnadene.

– Kostnadene ved å grave opp fyllingen og lagre og behandle avfallet kan komme opp i millioner av pund – uten noe garanti for å finne den (harddisken, journ.anm.), eller for at den fremdeles er i fungerende stand, sa talspersonen.

I tillegg til det ubesvarte spørsmålet om hvem som skal ta kostnadene knyttet til en utgraving dersom harddisken ikke blir funnet, er gjeldende reguleringer og lisensavtaler også et hinder, ifølge bystyret.

Howells har selv studert flyfotografier av fyllingen og anslår at harddisken befinner seg innenfor et område på 200 kvadratmeter med en dybde på rundt 15 meter. Med tanke på den manglende samarbeidsviljen fra myndighetene i byen, spørs det om den verdifulle harddisken noensinne blir funnet.