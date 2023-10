KI totalendrer markedet: – Jeg vil ikke anbefale noen å studere IT nå, sier tech-gründer

– For få år siden måtte du være matematiker eller programmerer for å kunne ta i bruk kunstig intelligens, men på slutten av fjoråret begynte man å se at den spesialkunnskapen er overflødig, sier Even Westvang fra Sanity.io under et møte hos konsulentselskapet Folq om generativ kunstig intelligens (KI) i det norske næringslivet.