Kina anklager USA for Tiktok-tyveri og mobbing

Kina anklager USA for tyveri og mobbing mens Donald Trump presser på for å få deler av Tiktok-appens virksomhet over på amerikanske hender.

Kina vil riktignok være forsiktig med å innføre tilsvarende tiltak mot amerikanske selskaper, men har mange måter å slå tilbake på, skriver den statlige avisen China Daily tirsdag.

Dersom den amerikanske delen av Tiktok ikke blir solgt til Microsoft innen 15. september, blir Tiktok forbudt i USA, advarte Washington mandag.

– Dette er i strid med markedsøkonomiske prinsipper og Verdens handelsorganisasjons prinsipper om åpenhet, innsyn og ikke-diskriminering, sier talsmann Wang Wenbin i Kinas utenriksdepartement.