Kina er nesten i mål med sin egen utgave av GPS-systemet – kan gi enda høyere presisjon

Den satellittbaserte navigasjonsteknologien GNSS (Global Navigation Satellite Systems) domineres som kjent av det USA-eide systemet GPS (global positioning system).

Kina har imidlertid ambisjoner om å etablere en fullverdig konkurrent til det amerikanske nettverket, og nå har kinesiske myndigheter kunngjort at denne snart er i boks. Det melder nyhetsbyrået AP.

Flere satellitter enn GPS

Det kinesiske GPS-systemet, som bærer navnet Beidou, vil ferdigstilles i løpet av første halvdel av neste år. De to siste satellittene skal etter planen skytes opp innen juni 2020.

Beidou-nettverket vil da bestå av til sammen 35 satellitter. Det USA-kontrollerte GPS-nettverket består til sammenligning av 31 satellitter på nåværende tidspunkt, som altså innebærer at kinesernes nettverk vil bli enda større.

Beidou ble påbegynt i år 2000 og dekket i utgangspunkt kun hjemlandet Kina, men etter hvert som nye satellitter kom på plass ble systemet utvidet til å omfatte store deler av den asiatiske stillehavsregionen i 2012.

Når systemet er ferdig er ambisjonen altså å gjøre systemet globalt, og dermed bli en reell utfordrer til det amerikanske GPS-systemet, som i dag er den mest utbredte navigasjonsteknologien.

Skal øke presisjonen

Det finnes to øvrige hovedkonkurrenter på markedet. Europa har sitt eget globale system kalt Galileo, som for tiden har rundt 20 operative satellitter, men som planlegger å utvide til 30 i løpet av neste år. I tillegg finnes det russiske alternativet GLONASS, som også har global dekning med 24 satellitter.

En talsperson for China Satellite Navigation Office uttalte overfor BBC i fjor at systemet i utgangspunktet vil operere med en presisjon på 2,5 meter, som er lavere enn de amerikanske og europeiske systemene, men at presisjonen vil økes til centimeternivå på et senere tidspunkt via utbygging av bakkestasjoner.

Som avisen Nikkei skriver vil Beidou spille en viktig rolle i Kinas satsing på trådløsteknologi fremover, deriblant 5G-baserte selvkjøringsløsninger, som vil kreve satelittnavigasjonsteknologi med høyt presisjonsnivå.

Mer informasjon om Beidou-systemet kan du finne på hjemmesiden.