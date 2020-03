Kina har utviklet system som kjenner igjen ansikter med munnbind

Et kinesisk selskap sier de har utviklet landets første ansiktsgjennkjenningsteknologi som kan identifisere personer selv om de har på seg munnbind.

Dette melder nyhetsbyrået Reuters mandag.

Kinesiske myndigheter bruker noen av verdens mest sofistikerte systemene for elektronisk overvåking, inkludert ansiktsgjenkjenning.

Men utbruddet av koronaviruset har ført til at de fleste kinesere nå bruker slike masker utendørs, noe som har begrenset mulighetene for overvåking.

Kan også måle feber

En kvinne får sitt ansikt scannet av systemet, på vei inn på kontoret til Hanwang Technologies. Foto: Thomas Peter/Reuters/NTB Scanpix

En mann blir identifisert på utsiden av kontoret. Foto: Thomas Peter/Reuters/NTB Scanpix

Nå har det kinesiske selskapet Hanwang Technology (Hanvon på engelsk) sagt at de har kommet opp med en teknologi som klarer å kjenne igjen ansikter selv om de har på maskene.

– Hvis systemet er koblet til en temperatursensor, kan det måle kroppstemperatur samtidig som det identifiserer personens navn. Da vil systemet kunne prosessere resultatet, for eksempel hvis det oppdager en temperatur over 38 grader, sier Hanwangs visepresident Huang Lei til Reuters.

Ifølge det Beijing-baserte selskapet, har et team på 20 ansatte brukt kjerneteknologi utviklet gjennom de siste 10 årene, og én database på 6 millioner umaskerte ansikter i kombinasjon med en betydelig mindre database med maskerte.

Selskapet skal ha begynt å lage systemet i januar, og begynte å rulle det ut i markedet etter en måned.

Sliter med kombinasjonen munnbind og solbriller

Hanwang selger to ulike typer systemer som bruker teknologien: Én enkeltkanal-løsning som fungerer best til for eksempel adgangskontroll, og en flerkanal-løsning som bruker flere overvåkningskameraer som ifølge selskapet skal kunne identifisere alle i en gruppe på opptil 30 personer innen et sekund.

Visepresidenten sier til Reuters at treffsikkerheten på ansikter med maske kan nå opptil 95 prosent, mens treffsikkerheten uten maske er rundt 99,5 prosent. Systemet sliter imidlertid med å identifisere personer med både munnbind og solbriller, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Utviklerne i det Beijing-baserte selskapet har landets politi på kundelisten. Foto: Thomas Peter/Reuters/NTB Scanpix

– Kan komme hele verden til gode

Ministeriet for offentlig sikkerhet, som driver landets politi, er blant selskapets rundt 200 kunder i landet som er i ferd med å ta i bruk systemet. Politiet kan bruke det til å kryssjekke bilder med sin egen database, og identifisere personer med navn og annen informasjon, samt følge dem rundt i sanntid, forteller Huang til Reuters.

Visepresidenten sier til Reuters at selskapet også forventer å få utenlandske kunder etterhvert som koronaviruset sprer seg.

– Når teknologien brukes globalt, kommer den ikke bare kinesere til gode, men hele verden, sier Huang.