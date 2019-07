– Kina installerer spionapper på mobilen til turister som besøker landet

Kina har allerede et noe frynsete rykte på grunn av spionasjebeskyldninger, og nå har det dukket opp en ny sak som ikke gjør saken bedre. Landet skal nemlig ha installert spionasjeapplikasjoner på mobilene til turister i landet.

Det er etterforskning utført av journalister hos den britiske avisen The Guardian og amerikanske The New York Times som avdekket spionappene.

Henter ut personlig informasjon

Saken dreier seg om at kinesiske grenseoffiserer rutinemessig installerer applikasjoner på mobiltelefoner til reisende som besøker Xinjiang-regionen i det vestlige Kina.

Også turister skal være omfattet av praksisen, og én av journalistene som avdekket saken skal selv ha opplevd å ha fått appen installert. Reisende som beveger seg inn i regionen er påkrevd å levere fra seg mobilen midlertidig, og det er altså da installasjonen skal skje.

Applikasjonen det dreier seg om skal være i stand til å både hente ut e-poster, tekstmeldinger og kontakter, i tillegg til informasjon om selve enheten. Appen genererer deretter en rapport som sendes til en server.

Blir ikke informert

Appen skal hovedsakelig være et verktøy som kinesiske myndigheter bruker for å holde et øye med den muslimske befolkningen i regionen. En del av informasjonen appen leter etter er relatert til blant annet islamsk ekstremisme, men den skanner også etter informasjon som ikke er relatert til dette i det hele tatt.

Allerede i mai i år meldte digi.no om en rapport fra Human Rights Watch som slo fast at Kina bruker en app til å lage personprofiler av muslimer, men de nye opplysningene som nå er gravd frem indikerer altså at praksisen rammer mye bredere.

Ifølge The Guardian og The New York Times skal turister som har fått appen installert ikke fått noen advarsler på forhånd, og ei heller blitt informert om hva programvaren gjør på mobilen.

Kinesiske myndigheter har blitt kontaktet av avisene, men har hittil ikke gitt noen offisielle kommentarer til saken.

