Kinesiske myndigheter ut mot flere teknologiselskaper

Etter at kinesiske myndigheter innførte tiltak mot taxi-appen Didi, har de flere teknologiselskaper i søkelyset. To tjenester for lastebilleie og rekrutteringsappen Boss Zhipin får ikke lenger lov til å rekruttere nye kunder. Myndighetene, som har innført strengere regler for internettselskaper, har startet etterforskning av selskapene.

Målet med saken skal være å begrense risiko knyttet til datasikkerhet, ivareta rikets sikkerhet og beskytte offentlige interesser.

På børs i USA

Også Didi, en kinesisk Uber-utfordrer, blir nektet å registrere nye kunder og ble søndag fjernet fra kinesiske app-butikker. Saken mot selskapet kommer én uke etter at det ble børsnotert i New York. Det er kommet få detaljer om hva slags regelbrudd Didi skal ha begått. Selskapet har lovet å rette opp i eventuelle feil.

I likhet med Didi er de nye selskapene som granskes, børsnotert i USA. Nettgigantene har stor innflytelse på sine millioner av brukere, men er blitt vingestekket den siste tiden etter at myndighetene har strammet inn reguleringene.

– Beskjeden fra regulerende myndigheter er at man må sørge for å ha orden i sysakene på hjemmebane før man går på børs i utlandet, sier Kendra Schaefer i det Beijing-baserte konsulentselskapet Trivium China.

Den statlige avisen Global Times støtter aksjonen mot Didi og sier landet ikke må tillate at «en IT-gigant blir en superdatabase med mer detaljerte personopplysninger om kinesere enn staten har».

– Skader inntrykket av Kina

I fjor satte myndighetene en stopper for børsnoteringen av netthandelsgiganten Alibabas finansdivisjon. Deretter ble det åpnet en monopolsak mot selskapet. Det ble også tydelig at Alibaba-grunnlegger Jack Ma har falt i unåde. Fra å ha vært yndlingen blant Kinas IT-gründere, er det nesten helt stille rundt ham.

Endringene rundt IT-selskapene fører også til uro og er «svært skadelig for inntrykket av forutsigbarhet og stabilitet i Kinas regulering», sier Martin Chorzempa i tankesmien Peterson Institute for International Economics i Washington.

Det viser også at børsnoteringer er farlig i Kina og fører til at vellykkede firmaer gås etter i sømmene av myndighetene. De gir et innblikk i hvor store disse selskapene er, på en måte som ellers ikke ville blitt kjent, sier han.