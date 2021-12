Kjøper Meta-navnet for en halv milliard kroner

Mandag denne uka gikk den regionale amerikanske banken Meta Financial Group ut med nyheten om at et selskap kalt Beige Key LLC hadde kjøpt rettighetene til firma-navnet for den nette sum av 60 millioner dollar. Det melder Reuters.

Summen tilsvarer om lag 540 millioner norske kroner.

Senere bekreftet en talsperson for Meta Plattforms at det var de som sto bak, og at det er Meta Platforms, Facebooks morselskap, som har kjøpt merkenavnet.

I oktober gikk Facebook ut med nyheten om at morselskapet hadde byttet navn til Meta Platforms. Teknologigiganten skal ha vært i dialog med banken før de gikk ut med navnebyttet.

Summen viser hvor viktig navnet er for Facebook, som har ambisjoner om å bli ledende på alt som har med metavers å gjøre.

Metavers

Navnebyttet signaliserte selskapets storsatsing på det de tror blir neste generasjons internett. De lanserte nylig Horizon world app for amerikanske og canadiske brukere, der man ved hjelp av VR briller og en avatar kan utforske og bygge en virtuell verden og møte andre avatarer.

Meta Platforms er ikke de eneste som vil lokke deg inn i den virtuelle verden. I høst skrev digi.no om at en rekke selskaper, fra russiske Sensorium til sportsmerket Nike er godt i gang med sine egne verdener, og Microsoft vil bringe metaverset til møte-hverdagen.