Microsoft skal bringe metaverset til Teams

Microsoft har flere ganger tidligere snakket om Mesh, en tjenesteplattform som gjennom «blandet virkelighet»-applikasjoner kan åpne for tilstedeværelse og delte opplevelser uansett hvor deltakerne befinner seg. Tirsdag denne uken viste selskapet hvordan plattformen kan integreres med Microsoft Teams.

– Det er ikke lenger bare videokonferanser med kolleger. Du kan være sammen med dem i det samme rommet, sier Microsoft-sjef Satya Nadella i en video som er utgitt i forbindelse med selskapets Ignite-konferanse, som arrangeres denne uken.

– Etter hvert som de fysiske og digitale verdenene smelter sammen, skaper vi et helt nytt plattformlag, som er metaverset. Det gjør det mulig for oss å integrere databehandling inn i den virkelige verdenen og å integrere den virkelige verdenen inn i databehandling, ved å bringe virkelig tilstedeværelse til ethvert digitalt område, forteller Nadella.

Avanserte avatarer

I Mesh for Teams representeres brukerne av avatarer, noe som raskt sender tankene til eldre, virtuelle verdener som Patagonia og Second Life.

Opplevelsene i Mesh blir nok ganske annerledes, ikke minst når brukerne benytter Hololens eller tredjeparts VR-briller. Mesh skal også kunne benyttes med PC-er, smartmobiler og nettbrett. Avatarene i Mesh for Teams skal blant annet bevege munnen og hendene når brukerne snakker, samt endre ansiktsuttrykk basert på brukerens tale. Senere skal dette ytterlige forbedres ved hjelp av kameraopptak, sensorer og kunstig intelligens.

I Mesh for Teams skal kundene kunne lage sine egne metavers hvor brukerne kan ta med seg sine avatarer og møtes, mingle eller samarbeide om prosjekter. Noe av målet er å kunne legge til rette for slike tilfeldige møter som utløser innovasjon. Dette har vært vanskelig under pandemien, hvor så mange har måttet nøye seg med relativt statiske videomøter.

– Metaverset forandrer ikke bare hvordan hver av oss ser verden. Det endrer hvordan vi alle aktivt deltar i den, hevder Nadella.

«The Nth Floor»

Accenture har deltatt som pilotkunde under utviklingen av Mesh. Allerede før koronapandemien hadde selskapet fått på plass et slikt virtuelt område, hvor selskapets mer enn 600.000 ansatte globalt kan samles til kaffe, presentasjoner, festligheter eller andre arrangementer.

– Vi begynte å kalle det for Nth Floor, denne magiske, mytiske plassen som bare kan bli funnet i virtuell virkelighet, sier Jason Warnke, global leder for digitale opplevelser i Accenture, i en uttalelse Microsoft har gjengitt.

Jason Warnke og Ellyn Shook, begge i Accenture, møtes i selskapets virtuelle etasje gjennom Microsoft Teams. Skjermbilde: Microsoft

Han legger til at favorittfunksjonaliteten hans i Nth Floor er muligheten til å støte på kolleger fra andre steder i verden for å ha dype og meningsfylte samtaler med dem. Han forteller at dette bidrar sterkt til utvikling av nye ideer.

Første møte med nyansatte

Accenture har også brukt Mesh-teknologien til onboarding under pandemien, blant annet for å hjelpe nye ansatte med å forstå kulturen i selskapet. Selskapet ansetter mer enn 100.000 mennesker hvert år.

Til dette har Accenture opprettet en futuristisk, virtuell «fornøyelsespark», kalt One Accenture Park, som blant annet inneholder et sentralt konferanserom, et styrerom og en énskinnebane som kjører til ulike steder som hver kohort med nyansatte går gjennom i fellesskap.

Accenture har også laget en digital tvilling av selskapets nyåpnede One Manhattan West-kontor i New York.

Ifølge Microsoft vil Mesh for Teams rulles gradvis ut som en forhåndsvisning i første halvdel av 2022. Fra starten av vil det inkludere et sett med forhåndsbygde områder for å støtte ulike typer kontekst, inkludert møter og sosiale arrangementer. Senere vil kundene kunne bygge egne områder, slik som Accentures Nth Floor.