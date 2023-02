Knuser alle rekorder: Dette er det kraftigste tjenestenektangrepet noensinne

DDoS-angrepene, eller tjenestenektangrepene, blir i likhet med andre typer ondsinnet aktivitet på nettet stadig mer potente. Digi.no har tidligere rapportert om rekord etter rekord, men nå meldes det om et nytt angrep som feier alle tidligere rekorder av banen.

Selskapet bak de fleste tidligere DDoS-rapporter, Cloudflare, skriver på nettsidene sine at de nylig avverget et tjenestenektangrep med et trafikkvolum på vanvittige 71 millioner forespørsler per sekund.

Knuser tidligere rekord

Den forrige rekorden som Digi.no skrev om skjedde i juni i fjor, da Cloudflare hevdet å ha minsket effekten av et DDoS-angrep på «bare» 26 millioner forespørsler per sekund. Denne rekorden er altså nå slått med meget solid margin.

Ifølge Cloudflare stammet rekordangrepet fra mer enn 30.000 IP-adresser, fordelt på en rekke nettskytilbydere. Blant målene for angrepet var en populær spilltilbyder, kryptovaluta-selskaper, nettskyplattformer og andre.

Selskapet sier de jobber med nettskytilbyderne som ble utnyttet i angrepet for å slå ned på det massive botnettet. Tjenestenektangrep benytter seg stadig hyppigere av nettskytilbydere, hevder selskapet.

Antallet DDoS-angrepet generelt sett øker også kraftig. I sin seneste trusselrapport for fjorårets siste kvartal opplyser Cloudflare at antallet angrep økte med hele 79 prosent sammenlignet med den samme perioden året før.

DDoS-angrep som akkompagneres av løsepengekrav øker også til dels kraftig. Ifølge Cloudflare responderte 16 prosent av selskapets kunder at de hadde mottatt trusler eller løsepengekrav som et ledd i DDoS-angrepene i fjerde kvartal 2022.

Angrepet nådde en topp på 71 millioner forespørsler per sekund – ny rekord. Foto: Cloudflare

Enkle å utføre

Tjenestenektangrep innebærer altså å oversvømme nettsider med så mye trafikk at den forhindrer den legitime trafikken, slik at brukere opplever nettsiden som utilgjengelig, svært treg eller simpelthen midlertidig nede for telling.

En viktig grunn til angrepstypens popularitet er at de er relativt enkle å utføre for folk uten tekniske ekspertise, og de krever heller ikke fotfeste på ofrenes systemer, slik som for eksempel utpressingsvirus. Dessuten blir «DDoS-som-tjeneste»-fenomenet også stadig mer utbredt.

Blant de seneste DDoS-angrepene i vårt eget nabolag var et angrep mot Danmarks Nasjonalbank i januar i år, som førte til at kunder hadde vanskeligheter med å få tilgang til bankens nettsider.

Kampen mot fenomenet har imidlertid også blitt trappet opp, og i desember gjennomførte Europol en omfattende aksjon mot profesjonelle plattformer som brukes til å utføre DDoS-angrep i stor skala.