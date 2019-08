Christian Lorck, Norgessjef Dell Technologies

Dette er fjerde del av en serie på fem kommentarartikler.

Institute for the Future har på vegne av Dell Technologies analysert hvordan samhandlingen mellom mennesker og maskin vil påvirke økonomien fram mot 2030. De ser tre skifter som vil forandre næringslivet. I de tre foregående artikler har henholdsvis tatt for seg teknologien som vil ligge til grunn for utviklingen, og de to første skiftene; maskiner som forbrukere og masseproduksjonens død.

Forrige artikkel nevnte kort at teknologiske framskritt har ført til at flere har tilgang på rimelige verktøy som lar dem ta del i økonomien. Det kommer til å ha enorme konsekvenser for millioner av mennesker de neste ti årene.

Flere får delta

Kostnadene ved å utvikle ny teknologi synker. Det har blitt enklere å utforske og utnytte muligheter uten å gå via tradisjonell storskala infrastruktur. Det har skapt en mer inkluderende tilnærming til innovasjon, utvikling og økonomiske tjenester. Utviklingen lar innovasjon hoppe bukk over infrastrukturen som tradisjonelt måtte være på plass for å lykkes.

Det mest åpenbare eksemplet er mobiltelefonen. Millioner av mennesker som tidligere manglet fast telekommunikasjon tok i bruk mobile løsninger. Det åpnet for en rekke innovasjoner. For eksempel hadde de et sikkert system for å overføre penger mellom mobile enheter allerede i Kenya så tidlig som 2007, lenge før vi fikk tilsvarende løsninger i vår del av verden. Stadig flere mennesker som tidligere har blitt holdt utenfor verdensøkonomien kommer til å få delta.

Denne dynamikken kommer til å fortsette ettersom voksende økonomier omfavner ny og grensesprengende teknologi. I en Dell Technologies-undersøkelse blant bedriftsledere i voksende markeder svarer 43 prosent at de forventer å bruke kryptovaluta. Til sammenligning er det samme tallet bare 32 prosent i utviklede markeder. Men det er fortsatt en del hindre som gjenstår. Cirka halvparten av verdens befolkning mangler fremdeles internettilgang.

Flere og mer likestilte muligheter vil oppstå ettersom flere får tilgang til internett. Dessverre vokser antallet internettbrukere saktere enn man forventet. Det er et problem fordi de som ikke er koblet opp ikke bare går glipp av økonomiske muligheter, men også globale diskusjoner, utdanning og tilgang til digitale tjenester som å registrere skatt eller søke om ID-kort.

Nye måter å skape verdi

I 2017 anslo Verdensbanken at over en milliard mennesker mangler formell identifikasjon som en fødselsattest utstedt av myndighetene. Verdien av å ha et identifikasjonspapir kan være nesten uvurderlig. Å ikke kunne identifisere seg gjør at barn ikke får vaksiner og utdanning, og voksne mister for eksempel retten til å stemme ved valg.

Heldigvis finnes det organisasjoner som jobber med å løse dette problemet ved hjelp av teknologi. Blokk-kjeder fjerner noe av behovet for at en sentralisert autoritet må gå god for en persons identitet. De kan brukes for å autentifisere mennesker som fødes i avsidesliggende strøk, utenfor myndighetenes infrastruktur, eller i undertrykkende regimer.

Ny teknologi vil kunne bidra til å låse opp mange slags måter å skape verdier. Det finnes et voksende antall verktøy som gir små entreprenører tilgang til relativt komplekse finansielle tjenester.

For eksempel: Strømnettet i Nigeria er så ustabilt, at mange husstander benytter flere strømkilder, som lokale aggregat. Dette fører til en del overskudsstrøm som privatpersoner kan selge og forsyne via lokale mikrostrømnett, støttet av blokk-kjeder.

Ikke så langt inn i framtiden kan eiendelene våre helt automatisk kjøpe forsyninger, tjene penger selv, og la eieren profitere på det. Systemene hopper bukk over utviklingen av fysisk infrastruktur mens brukerne finner nye måter å dele og utveksle verdier.

Dette er fjerde del av en serie på fem kommentarartikler. Siste del kommer om en uke.