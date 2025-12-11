I dag kom årets stussligste julegave

«Jeg hadde 70.000 kroner for mye på konto i morges, men denne gangen gjør jeg ikke samme feil som i sommer. Jeg har ikke rørt dem penga», hørte jeg en eldre kvinne si i formiddag. Jeg gjorde nemlig noe jeg nesten aldri gjør; jeg satt og jobbet på en kafé i nærheten der jeg bor.

I halv ti-tida samlet en flokk seg på nabobordet, tydelig pensjonister og uføretrygdede. Flere av dem hadde fått ekstra utbetalt, men de hadde fått svi før og lært den harde veien. Tidligere i år fikk en halv million DNB-kunder feil utbetaling fra Nav, noen med svært høye beløp. Nå har en ny runde med dobbel utbetaling rammet mange av de samme kundene, igjen på grunn av tekniske problemer hos banken.

Uro, skam og frykt

Fra DNB kommer forsikringer om at pengene ikke egentlig er disponible, og at beløpene vil bli rettet opp automatisk. Det høres greit ut fra et møterom på hovedkontoret. Men for dem som våkner til dobbel trygd på konto, og som kanskje allerede én gang har opplevd krav om tilbakebetaling, er dette langt fra udramatisk.

For folk med grei lønn og bufferkonto er en slik feil mest en kuriositet. For en minstepensjonist eller uføretrygdet, er synet av 50.000 eller 70.000 kroner ekstra på konto både fristende og skremmende. Mange lever med konstant økonomisk stress og usikkerhet, og de forholder seg til det de ser: Saldoen. Når systemet svikter, er det de svakeste som må ta støyten – i form av uro, skam og frykt for å gjøre noe galt.

Noen vil bli fristet til å bruke litt. Andre tør knapt å røre kortet. Hvis de trår feil, er det de selv som får regningen. De som allerede har opplevd tilbakebetalingskrav, vet hvor tungt det er å havne i minus.

En julegave som aldri var deres

Dette handler ikke bare om en bug i et datasystem. Det handler om hvor mye risiko en storbank mener det er greit å velte over på mennesker som allerede balanserer på kanten hver eneste måned. Når lignende feil skjer to ganger på kort tid, og hver gang rammer de samme sårbare gruppene, er det ikke lenger snakk om et uhell – det er et systemproblem.

Desember er et pengesluk for alle, men uendelig mye dyrere for dem som har minst. Mange planlegger hele måneden rundt den ene dagen Nav-pengene faktisk kommer inn. Da er det brutalt å bli presentert for en saldo som ser ut som redningen, men som i realiteten er en felle.

Det går an å gjøre IT-feil uten at det blir en skandale. Men da må man ta fullt ansvar, være åpen om hva som har skjedd, og sette inn tiltak som faktisk hindrer gjentakelser. Det minste man kan kreve av DNB nå, er at denne typen svikt ikke får skje en tredje gang. Banken har mer enn nok ressurser til å være feilfri akkurat i håndteringen av trygd og pensjon. De svakeste i samfunnet vårt burde slippe å våkne til en julegave som aldri var deres.