Pentagon har skjønt det. En lang rekke universiteter har skjønt det. Verdens største militærmakt og de største børsnoterte selskapene, mange av verdens klokeste hoder har skjønt det. Til og med pornonettsteder har skjønt det.

Vit at mens du leser dette, så er veldig mye av teknologien du bruker hver eneste dag, levert av og med aktører, prosjekter og mennesker, som også har skjønt det.

Felles for disse er at de har oppfordret alle som vil om å avdekke sikkerhetsfeil og brister i programvare og løsninger. Vel og merke så lenge hull og sårbarheter blir meldt inn på ansvarlig vis.

Google, Microsoft, Facebook, det amerikanske forsvarsdepartementet og veldig mange andre betaler ut dusør for dette.

Årsaken er helt opplagt. Ved å premiere, fremfor å straffe ansvarlig varsling, så får de nyttig kunnskap for tilnærmet ingen egeninnsats. Det bidrar til å bedre sikkerhet, og gir mer robuste løsninger som kommer alle til gode.

Tar utstyr fra 13-åring

Norsk politi er følgelig helt i utakt med virkeligheten når de velger å straffe en datakyndig ung varsler, etter at han i fjor bare 12 år gammel avdekte sikkerhetsbrudd i en nettløsning hos Bergen kommune.

Denne uken har kommunen vedtatt et straffegebyr på 1,6 millioner kroner, for kommunens lovbrudd med lekkasje av personopplysninger fra 35 000 brukere, som unggutten avslørte. Det er en bragd den nå 13-årige sikkerhetsforskeren med rette blir hyllet for.

Politiet har bestemt seg for å inndra deler av datautstyret hans med påstand om at harddisker og minnepenn er brukt til en straffbar handling. Forstå det den som kan. Det er jo mildt sagt en kriminelt dårlig håndtering av saken.