For det er ingen tvil om at vi som bransje de siste månedene har vært helt avhengig av at offentlige etater og virksomheter ikke har kansellert eller utsatt påbegynte prosjekter. Samtidig som de har vært åpne for å inngå nye avtaler.

Vi har i tillegg vært prisgitt at vi tilhører den bransjen vi gjør. For å holde hjulene til AS Norge noenlunde i gang, med nye og utvidede støtteordninger til bedrifter som sliter og arbeidstakere som plutselig blir permittert, samt økt tilrettelegging for at ansatte både i privat og offentlig sektor kan jobbe hjemmefra, har man vært helt avhengig av teknologi. Derfor skulle man tro at etterspørselen etter både ny maskinvare og programvare ville være høy.

Men det er ikke dermed sagt at vår oppfordring til det offentlige skulle bli hørt.

Flere positive signaler

Kort tid etter at Norge stengte ned så vi eksempler på at store offentlige aktører ba om reduserte timepriser som følge av at de ansatte hos leverandørene var tvunget til å jobbe hjemmefra. Da så jeg og flere av de samme bransjekollegene oss nødt til å rope et nytt varsko.

Men deretter kom de første positive signalene om at noen hadde lyttet til oss. I Haugesund kommune fremskyndet de en rekke prosjekter som opprinnelig skulle gjennomføres på et senere tidspunkt. Det er det man kaller ansvarlighet og velvilje.

Regjeringen har lagt milliarder av kroner på bordet til tiltak som skal motvirke konsekvensene av koronapandemien. Senest i slutten av mai kom det ytterligere 5,7 milliarder til norske kommuner. I dette ligger det millioner også til teknologiutvikling og innovasjon – som kan bidra til å holde det digitale tempoet oppe i offentlig sektor.

Og nylig ga Oslo kommune et sterkt signal om at de har blikket rettet fremover og vil legge til rette for økt digitalisering, da de inngikk en fireårsavtale med oss i Atea.

Øke farten?

I slutten av mai ble det også kjent at digitaliseringen i kommunene har skutt fart det siste året. Andelen kommuner som oppgav at de leverer avanserte digitale tjenester hadde økt med 23 prosentpoeng fra i fjor, viser undersøkelsen «IT i praksis 2020» som ble gjennomført ved inngangen til koronakrisen.

I likhet med da jeg uttalte meg til Finansavisen om aktiviteten i det offentlige i slutten av mars, er mitt inntrykk fortsatt at det skjer mye og at aktiviteten er høy. Det vil derfor overraske meg om neste års undersøkelse ikke viser en ytterligere økning.

Men som jeg sammen med mine bransjekolleger tidligere har påpekt, kan andre halvår også bli utfordrende. Nå nærmer det seg ferietid for de fleste av oss, som naturlig nok vil påvirke aktivitetsnivået, men det er all grunn til å oppfordre offentlig sektor til å reaktivere «cruise control»-knappen igjen når sommerdvalen er over. Kanskje til og med øke farten?

Langsiktige grep

Samtidig har det de siste månedene vært tegn på at norske myndigheter også evner å ha et langsiktig perspektiv som strekker seg lenger enn neste halvår. I midten av mai kom regjeringen med sitt reviderte nasjonalbudsjett, som bransjekollega Øystein E. Søreide i Abelia så treffende kalte Norges «digitale eksamen». Stryk ble det ikke, men heller ikke toppkarakter. Til det var de foreslåtte investeringene til digital omstilling, slik mange i bransjen med meg har pekt på, for puslete.

Men det mest gledelige ved budsjettet var at regjeringen har gitt midler til 4000 flere studieplasser, der IKT-fag får flest med cirka 1500. Det viser at regjeringen har oppfattet at vår bransje har et stort behov for flere kvalifiserte hoder i årene som kommer.

Når regjeringen nylig også gikk ut nyheten om en sandkasse for AI for utprøving av nye teknologier og løsninger, så leser jeg det som et positivt tegn for den fremtidige digitaliseringen i offentlig sektor. At sandkassen skal utformes gjennom et samarbeid mellom Datatilsynet og interessenter både fra offentlig og privat sektor, mener jeg også er riktig vei å gå.

Men parallelt med at regjeringen forhåpentligvis pønsker ut ytterligere tiltak for digital omstilling, utdanningsinstitusjonene sørger for at vi får flere kompetente fagpersoner inn i vår bransje om noen år og Datatilsynets sandkasse etter hvert bærer frukter, så håper jeg offentlig sektor evner å holde farten oppe på de mer kortsiktige investeringene. Nå er det i alle fall på sin plass å berømme dem for tilliten vår bransje er blitt vist i den tøffe tiden vi har lagt bak oss.

Takk.