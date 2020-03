De siste dagene har jeg sett minst 2 initiativ (og det er helt sikkert flere som er publisert eller gjøres klare nå) for å få folk til å registrere data om seg selv og egen Covid19-tilstand. Det vekker bekymring.

Nødvendig å stille spørsmål

Det er bra at aktører og enkeltpersoner som har nødvendig kompetanse på teknologi, design, språk, etc. – og tilgang på ressurser – er villige og klare til å bidra.

Likevel er det mange nødvendige spørsmål om tjenestene og dataene som samles inn. Det gjelder for eksempel om de egentlig har noen verdi, om sikkerhet, om personvern, om kvalitet, om integritet og mer.

Noen spørsmål kan være:

Hvilken innsikt har de som registrerer data om seg selv (vet jeg egentlig om jeg er symptomfri? Hvilke symptomer har jeg, etc.)?

Vil dataene være representative (og hvordan kan man eventuelt verifisere (eller ikke) det)?

Kan data sammenlignes/sammenstilles på tvers av tjenester, hva med for eksempel duplikater?

Hvordan unngår vi at folk (velmenende) registrerer (falske) data om andre?

Hvordan håndteres risikovurderinger, sikkerhet, etc. for dataene som samles inn?

Hvem får tilgang til dataene (til hvilke formål)?

Hvordan skal dataene forvaltes (fremover)?

Hvordan skal data fra tjenestene presenteres og hvilke etterlatte inntrykk vil det kunne skape?

Hvordan skal folk som vurderer å registrere seg forstå forskjellen på ærlige velmenende initiativ og svindelprosjekter?

Hvordan unngår man at innsamlingen misbrukes av aktører med onde hensikter (f.eks. trollfabrikker på oppdrag for stater)?

Samler man inn den nødvendige informasjonen (for eksempel kontekst, demografi, etc.), eller er det nødvendige data som mangler for at datasettet skal ha (bruks)verdi?

Og så mye mer.

Avgjørende med kontrollert forvaltning av data

Initiativer for å bidra med egen kompetanse er veldig bra, viktig og i høyeste grad prisverdig. Samtidig er det helt avgjørende at data som det er snakk om her samles inn, forvaltes og analyseres i kontrollerte former av fagpersoner.

Initiativ og vilje nå er veldig bra. Men bør alle de forskjellige private og/eller frivillige (substitutt)tjenestene (haste)tilbys nå? TROR (ganske sikkert) ikke det.

Bør vi derimot få på plass en eller flere kvalitetssikrede, relevante og verifiserte tjenester underlagt et lovlig og hensiktsmessig forvaltningsregime for å registrere data ved kommende relevante situasjoner som for eksempel en ny pandemi? Absolutt.