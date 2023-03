Kommer i år: Dette vet vi om Iphone 15

Her samler vi den mest troverdige informasjonen om de nye Iphone-modellene som trolig kommer i løpet av 2023. Her er alle ryktene, meldingene og detaljene om lanseringen av Iphone 15.

Forsvinner den fysiske knappen fra Iphone 15?

Få ting er så tilfredsstillende som å fikle med fysiske knapper. For dem som mener det, er det kanskje på tide å tenke på å skaffe seg en fidget spinner eller noe lignende.

Det ryktes nemlig at Apple planlegger å fjerne de fysiske knappene for volum og lydløsmodus på neste Iphone 15 Pro-modell. De vil erstattes av kapasitive berøringsknapper.

De foreløpige detaljene kommer fra en lekket CAD-fil som viser at det kun er to festepunkter for volumknapper i telefonen – det er vanligvis fire (to per knapp). Det sies også at Apple vil bygge inn flere motorer som gir haptisk tilbakemeldinger ved berøring for å etterligne følelsen av å trykke på en mekanisk knapp.

Å kassere de gamle knappene har flere fordeler – blant annet reduserer det risikoen for slitasje på komponenter. Det reduserer også risikoen for at smuss, støv eller vann kommer inn i telefonen.

Apples nye kapasitive berøringsknapper? Foto: ZoneofTech

Almost 100% sure that the iPhone 15 Pro will LONG Unified Volume button, rather than 2 separate ones.



While making our iPhone 15 Pro Concept, we’ve found that Apple uses 2 pins on each of the 2 volume buttons. The iPhone 15 Pro CAD only shows 2 pins on a longer volume button. pic.twitter.com/KzkpS9fYBB — Daniel (@ZONEofTECH) March 2, 2023

Får Iphone 15 60 Hz-skjerm?

Håper du Apples beste teknologi kommer i alle Iphone-modeller? Da må du nok vente en stund til. Ifølge nettstedet Tom’s Hardware vil en vanlig Iphone 15 få en 60 Hz-skjerm, akkurat som Iphone 14.

120 bilder per sekund (Hz) ser ut til å være reservert for Iphone Pro-modeller.

Det er også verdt å merke seg at Sony sies å være den største leverandøren av lidar-sensorer til Iphone 15 Pro-modellene, skriver Macrumors. Den japanske teknologiprodusenten sies å kunne produsere dybdesensorer som gir bedre ytelse med samme energiforbruk som komponentene i Iphone 14 Pro. Sonys sensor skal gi tilsvarende ytelse ved lavere batteriforbruk.

Apple går over til 3 nm-brikke

Iphone 15 ser ut til å være Apples første telefon med en 3 nm-systembrikke. Opplysningene kommer fra Phone Arena, som skriver at Apple har kjøpt opp hele produksjonskapasiten for avanserte 3 nm-noder fra TSMC for 2023.

Det ser imidlertid ikke ut til at Iphone 15 vil få et Apple-designet 5G-modem. Leverandøren blir fortsatt Qualcomm. Den første egendesignede 5G-brikken fra Apple kan komme i 2024, skriver nettstedet.

Apple og andre mobilprodusenter deler ofte CAD-tegninger med tilbehørsprodusenter før lansering, for at de skal få tid til å produsere nytt tilbehør. Nå ser det ut til at tegninger av iPhone15 kan ha lekket ut. Foto: 9to5Mac

Er dette Iphone 15 Pro – med USB-C og nytt design?

Lekkasjer av CAD-tegninger kan avsløre detaljer om hvordan Apples neste flaggskiptelefon ser ut – og gi et glimt av interessante endringer.

Apple (og andre mobilprodusenter) har for vane å dele CAD-tegninger med tilbehørsprodusenter allerede før neste Iphone-modell er lansert. Dermed skal produsentene få tid til å produsere nytt tilbehør, som deksler, som må passe med de nye telefonene.

Nå ser det ut til at en CAD-tegning for Iphone 15 Pro har lekket, skriver nettstedet GSM Arena. Og hvis tegningene er ekte, vil neste Pro-modell få en haug med viktige oppdateringer:

Iphone 15 Pro blir Apples første telefon med USB-C-port. Endringen var ventet, men det gjenstår fortsatt å se hvilken versjon av USB-C som brukes. Antagelig dreier det seg om USB type C 3.2. Versjon er viktig for blant annet overføringshastigheten – noe som har blitt stadig viktigere siden mobilprodusentene begynte å bruke tyngre bildeformater, som Apples proraw.

Iphone 15 Pro vil sannsynligvis ha samme skjermstørrelse og oppløsning som fjorårets modeller. Men det ser ut til at de får enda tynnere skjermkanter.

Den neste Pro-generasjonen ser ut til å ha en oppdatert design. Mobilen er fortsatt tydelig rektangulær, men med litt rundere kanter og et skjermglass som ser ut til å bue ned mot rammen.

Kamerahuset på baksiden av Iphone 15 Pro ser ut til å være litt større og tykkere enn Iphone 14 Pro. En mulig forklaring er at telefonen er oppdatert med en ny og større bildesensor i hovedkameraet.

Oppsettet med tre kameraer og en lidarsensor/dybdekamera ser imidlertid ut til å forbli det samme. Noen fysiske knapper forsvinner – og erstattes med kapasitive varianter. I så fall vil volumkontrollen bli erstattet med et slags mini-berøringspanel. Det ser også ut til at volumkontrollen på siden kan få et nytt utseende med en litt mindre og rundere form.

Lade Airpods via Iphone?

2023 er året da Apple slipper Iphone 15 – trolig til høsten. Ryktene kommer nå tett som hagl.

Det siste ryktet gjelder trådløs lading – og denne gangen i motsatt retning. Ifølge nettstedet 9to5Mac jobber Apple med å introdusere trådløs lading – der Iphone lader tilknyttede dingser, som ladedekselet til Airpods. Dette skal skje ved å plassere boksen på baksiden av telefonen. Dermed lades den via magsafe.

Nettstedet skriver at teknologien skal komme allerede med Iphone 14 Pro. Nå var det tydeligvis ikke mulig å få det gjort i tide – og det gjenstår å se om ingeniørene kan få det på plass til Iphone 15-serien.

Iphone 15 får ny sensorteknologi fra Sony

Nye Sony-sensorer – basert på ny halvlederteknologi – gjør at Apple-sjefene neste år igjen kan presentere en Iphone-modell med samme manus som i år (og året før det, og året før det, og så videre): «Dette er den beste Iphone-modellen vi noen gang har laget». Sensorene skal kunne fange opp mer lys og kunne gjengi et enda mer dynamisk bilderom. Alt dette er rapportert av Nikkei Asia.

Nikkei skriver også at Iphone 15 skal få linser med periskopteknologi.

Men det ryktet gikk også i forbindelse med lanseringen av Iphone 14.

Lightning blir USB-C og Pro Max blir Ultra

Apple er den siste mobilprodusenten som ikke har gått over USB-C, men nå kan det være på gang. Iphone 15 kan være den første modellen som dropper Lightning-porten, skriver Bloomberg-reporter Mark Gurman, som har dekket Apple i mange år.

Han spår også at Iphone Pro Max vil bli omdøpt til Iphone Ultra, akkurat som den nye toppmodellen til Apple Watch.

Apple har allerede gått over til USB-C på flere av sine iPad-modeller, men på mobilsiden har selskapet holdt på Lightning-kablene. Men nå er det slutt, i hvert fall i Europa. Tidligere i år ble EU-landene enige om en ny ladestandard som innebærer krav om USB-C for mobiltelefoner senest i 2024.

Vil alle Iphone 15-modeller få dynamic island?

Like etter at Iphone 14-modellene landet, kom de første ryktene om Apples neste telefon.

Fokus for spekulasjonene er dynamic island, kalt Apples notch-killer.

Det er Apple-analytiker Ross Young som har tatt en titt i spåkulen, og han mener dynamic island vil bli standard innen neste år, noe som vil bety at alle Iphone 15-modeller vil få funksjonen.

Men ifølge Ross, som jobber hos Display Supply Chain Consultants (DSCC), bør vi ikke forvente alle Iphone-modeller får ltpo-skjermer med bildeoppdatering i 120 Hz og always on.

Det er fordi Apples leverandører ikke har tilstrekkelig kapasitet.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik.