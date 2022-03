Kommune gikk på smell: Slettet all innkommende e-post da de skulle gjøre endringer på spamfilter

Da den danske kommunen skulle redusere risikoen for dataangrep gikk de på en smell. En menneskelig feil resulterte i at flere tusen e-post ble slettet fra kommunens servere.

– Vi kjenner veldig godt til hendelsen, og vår medarbeider er utrolig lei seg for det, sier økonomidirektør Lars Sønderby i Randers kommune til dansk TV2.

Slettet alt

Alle mail som ble sendt til kommunens ansatte mellom klokken to på ettermiddagen og åtte på kvelden onsdag 9. mars ble slettet da IT-avdelingen skulle gjøre en endring på spamfilteret. IT-arbeideren skulle legge til en rekke adresser fra for å minke risikoen for cyberangrep som følge av krigen i Ukraina.

I stedet slettet han all innkommende e-post.

Kommunen gikk igjennom loggfilene og fant ut at det totalt skal ha blitt slettet i rundt 4000 meldinger. Randers kommune oppfordrer at e-post som er sendt i tidsrommet sendes på nytt.

4000 epost er bare barnemat om vi sammenligner med den katastrofale oppdateringen antivirusprogrammet Bitdefender slapp i mars 2005.

Katastrofal oppdatering i 2005

Oppdateringen inneholdt en feil som spredde seg til e-postservere over hele verden, og slettet epost over en lav sko.

Den gang skrev Digi.no at virsprogrammet hadde gått berserk.

Alle som brukte GFI Mail Security og hadde aktivert Bitdefenders virusdefinisjon, fikk all sin e-post slettet.

Dermed endte flere hundre tusen epost på den digitale skraphaugen før de nådde mottaker.

– Folk forbanner navnet mitt, og jeg er ganske sikker på at den gjennomborede actionfiguren jeg så på en kontorpult skulle være en voodoo-dukke av meg. De kjenner ikke GFI, og de kjenner ikke til Bitdefender, de kjenner bare Boris, og derfor er det meg de hater, skrev Bitdefender Boris Nikolaevich på selskapets eget forum etter hendelsen.

Det rumenske sikkerhetsselskapet var da i sin spede begynnelse, og hadde nettopp begynt å ekspandere utenfor Romania.

– En ape vill testet bedre

I dag har de rundt 1600 ansatte og er en autoritet på sikkhertsfeltet. Selskapet i dag hovedkontor i Bucuresti og kontorer i USA, Europa, Australia og Midtøsten.

De leverer sikkerhetstjenester til det private markedet og næringslivet, og leverer tjenester til giganter som Amazon Web Services, Microsoft, Citrix og Vmware.

De sitter også på mer enn 400 teknologipatenter. Men slik var det ikke i 2005. Da måtte de finne seg i å bli kalt totalt ubrukelige.

– Jeg mener de i det minste må teste det de slipper ut. Ærlig talt, en ape ville ikke slippe ut kode uten at den var testet, freste IT-mann, Charles U. Farley, på supportforumet da.

Den katastrofale oppdateringen fra Bitdefender ble sluppet 2. mars 2005 klokken 14:20 norsk tid.

Servere som lastet ned denne oppdateringen begynte deretter å følge prosedyren som brukeren hadde satt opp for virus, på absolutt all e-post - som i mange tilfeller betydde å slette alt automatisk, skrev Digi.no da.