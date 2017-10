Kommunene satser på norsk AI-teknologi: – Dette er en fantastisk mulighet

Boost.ai er i gang med å robotisere norske kommuner. Først ut er et prøveprosjekt med Sandefjord kommune. Så kan det gå slag i slag. Målsetningen er å ha alle norske kommuner på kundelisten i årene som kommer.

– Virtuelle roboter kan gjøre all informasjon tilgjengelig for innbyggerne. Dette er en fantastisk mulighet for kommunene, sier Boost AI-gründer Henry Vaage Iversen til digi.no.

Kommuneroboten «Kari» skal kunne gi svar på når søpla blir tømt, hvor det er ledig sykehjemsplass, eller om det finnes ledige stillinger i det kommunale.

Kan svare på tusenvis av spørsmål

Dette er bare noen av flere tusen spørsmål «Kari» på sikt skal kunne gi svar på.

Roboten skal gjøre det enklere for innbyggerne å grave frem informasjon. Det skal ikke være nødvendig å ta kontakt med kommunen når de enkle spørsmålene skal besvares, og prosjektet skal gjøre våre «smarte byer» enda smartere.

– Utfordringen til kommunene er å komme gjennom den massive informasjonsflyten vi lever i. Det løser du med denne roboten. Innbyggerne kan være venn med «Kari» på Facebook, og hun kan fortelle deg i chatten om forestående aktiviteter, forklarer Vaage Iversen til NRK.

– Fantastisk mulighet

IT-sjef i Sandefjord kommune er godt fornøyd med å være først ute på løsningen til Stavanger-selskapet.

– Dette er en fantastisk mulighet for kommunene til å ta i bruk verdensledende teknologi på virtuelle roboter, som bidrar til at de kan gjøre informasjon tilgjengelig for innbyggerne, sier IT-sjef Sondre Andersen i Sandefjord kommune til NRK.

Finansdirektør og gründer Henry Vaage Iversen i Boost.ai. Foto: Privat

Torsdag presenterer utviklerne i Boost AI kommuneroboten for første gang under Nordic Edge-konferansen i Stavanger.

Bransje i omstilling

Roboten er utviklet i samarbeid med selskapet Sem & Stenersen Prokom.

Servicenæringen er i stor omstilling. Blant annet har Sparebank 1 annonsert at de er i gang med å investere 100 millioner kroner i robotteknologi for å ta over typiske kundeservicejobber.

Boost.ai er den primære drivkraften der også.

Selskapet har tidligere hevdet til digi.no at de er de som har kommet lengst i verden når det kommer til denne teknologien.

Boost.ai: – Vi tar ingen konkurrenter alvorlig

Det nevrale nettverket til Boost.ai har kapasiteter til å lære seg nye språk på bare få dager. Det hopper bukk over skrivefeil, og har ingen problemer med dialekter. Derfor er det også aktuelt å gjøre kommuneroboten «Kari» tilgjengelig for andre nordiske land, forteller Vaage Iversen til digi.no.

Selv om konkurrentene er mange innenfor robotisering, anser ikke Boost løsningene til hverken Ipsoft, IBM Watson, Nuance eller Microsoft som konkurrenter.

– Microsoft og IBM har for eksempel ikke teknologien til å levere gode nok agenter i dag. Dermed har vi et stort fortrinn i det norske markedet, argumentere Henry Vaage Iversen til digi.no tidligere i år.