Komplett mobil kaster kortene, Ice kjøper kundene

Ice Communication Norge AS har inngått avtale med Komplett mobil AS om kjøp av selskapets kundebase.

Ice betaler et estimert vederlag på 105 millioner kroner for kundemassen. Prisen kan bli høyere eller lavere, avhengig av hvor mange av virksomhetens kunder som forblir kunder av Ice etter overføringen.

Komplett mobil hadde 74.740 aktive mobilkunder den 15. mars. Den avtalte prisen tilsvarer dermed rundt 1400 kroner per kunde.

God match

Kommunikasjonsdirektør Reynir Jóhannesson i Ice sier til Inside Telecom at selskapet anser kundebasen som svært kompatibel med Ice’ profil. Vurderingen baserer seg på at Komplett har satset på lave priser, og at Ice er en utfordrer på pris i markedet.

– Hva sier kjøpet om konkurransesituasjonen i det norske mobilmarkedet?

Kommunikasjonsdirektør Reynir Jóhannesson i Ice mener Komplett-kundene og Ice-kundene er like. Foto: Terje Borud

– Det tredje nettet må fylles med trafikk, og dette er en måte å gjøre det på. I dag er det en halv million kunder i nettet vårt, nå får vi om lag 75.000 kunder til. Det er bra, for det betyr at vi skjerper konkurransen mot duopolet, svarer Jóhannesson.

– Er det aktuelt for Ice å kjøpe opp enda flere kundeporteføljer?

– Det kommenterer vi ikke, svarer kommunikasjonsdirektøren.

Blir arbeidsledig

Administrerende direktør Haakon Dyrnes i Komplett mobil sier at spørsmål om salget må rettes til eierne, ikke til ham.

– Du vil ikke kommentere hvorfor dere selger?

– Nei, det må du ta med eierne. Komplett fikk et attraktivt tilbud, og fortsetter for øvrig med forretningene som før innenfor selskapets kjernevirksomhet. Spørsmål utover dette er det eierne som må besvare, svarer Dyrnes.

– Hvor lenge har forhandlingene med Ice pågått?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

– Hva skjer med de ansatte i Komplett mobil?

– Ice kjøper kundebasen, og bare den. Vi er bare tre ansatte i Komplett mobil, og vi fortsetter i selskapet til migreringen av kundene er gjennomført. Etter dette er vi ferdige, svarer Dyrnes.

HDMs nordensjef om Nokia-mobilene: – En grunn til den raske veksten er at vi har et svært tett samarbeid med Google (Ekstra)

Får en velkomstgave

Alle Komplett-kundene møtes med en velkomstgave i form av dobbel data og fri månedsavgift den første måneden etter at abonnementet er overført til Ice. Kundene vil også motta en rabattkode som kan benyttes på Komplett.no som gir 50 prosent rabatt på mobiltilbehør av merket Iiglo ut juni måned.

Eivind Helgaker får mye mer trafikk i nettet, og håper flest mulig av de 75.000 kundene blir med på reisen over til Ice. Foto: Håvard Fossen

Ice-sjef Eivind Helgaker er godt fornøyd med oppkjøpet:

– Med enda flere kunder på laget øker vi selskapets konkurransekraft, noe som til syvende og sist vil komme alle kundene våre til gode. Vi skal være operatøren som gir mobilkunder høy kvalitet, gode priser og ikke minst nye og kundevennlige produkter, sier Helgaker i en pressemelding.

Kundene overføres til Ice i perioden april til juni.

– Kunder av Komplett trenger ikke å foreta seg noe som helst i forbindelse med overføringen av kundeforholdet før de mottar mer informasjon fra Ice. Abonnementet hos Ice vil være tilnærmet likt abonnementet de hadde fra før, heter det i meldingen.