Billigere «nesten fri» datapakke fra Ice

I dag lanserte Ice sitt svar på mobilabonnementer med «fri» databruk.

Når de fleste hører fri nedlasting er det naturlig å sammenlikne det med bredbåndet hjemme. Teleoperatørene vil gjerne smykke seg med tittelen FRI, men det blir ikke helt det samme.

Først ute

Det var Chili mobil som åpnet Fri-krukka i fjor, men så viste det seg at det var ikke så fritt likevel. Nå er betingelsene revidert og fra 1. mars kan du laste ned så mye du vil, men når du har passert 5 GB på én dag strupes hastigheten til 3 Mbit/s fram til neste dag. Det betyr at du kan bruke mobilen som ruter og se på TV og strømmetjenester, men HD blir det neppe mye av. Fri data-abonnementet inneholder også 19 GB per måned i EU/EØS.

Ikke helt fritt altså, men likevel, 499 kroner per måned er ikke så galt.

Vil også være fri

Så var det Telia som kom på banen i forrige uke. De lanserte Telia X til 579 kroner per måned. Her er det «All you can eat», men på 40 GB setter de på bremsen. Da må du spise mye saktere. For over 40 GB er det 3 Mbit/s til neste måned begynner. Abonnementet fra Telia inkluderer også 22 GB i EU / EØS og Sveits. Har man brukt opp de 40 gigabytene kan man for 99 kroner kjøpe fri fart i 12 timer for 99 kroner. Derfor kan det blir dyrt å sitte på hytta og nyte HD-TV.

Telia X: Telia lanserte sitt X-abonnement i forrige uke. Foto: Odd Richard Valmot

Hos Telia kan man kan knytte abonnementet til et par SIM-kort i mobiler og en data-SIM i PC-en eller i en ruter. Men det er selvfølgelig slik at du ikke får 40 GB med fri fart på hvert av dem. Kapasitetsgrensen gjelder for alle kortene samlet. Når den er brukt opp får man 3 Mbit/s for hver av dem.

Mest data med god fart

I dag lanserte Ice sitt svar på utfordringen. Og i «Data Frihet» er begrensingen litt annerledes enn hos de to andre. Dette er i utgangspunkt et abonnement som tilbys alle bedrifts- og privatabonnementer som inkluderer 6 GB data per måned. Da koster det bare 99 kroner måneden å oppgradere til 1000 GB per måned. Det er nok mer enn de aller fleste klarer å bruke opp. Og 398 kroner for et privat 1000 GB-abonnement er så langt det billigste. Men det kommer selvfølgelig heller ikke uten noen begrensinger.

For det første gjelder dette bare i Ice sitt eget nett. Det dekker 36,5 prosent av det norske landarealet og 89 prosent av befolkningen. Det er jo naturlig at Ice, som roamer i Telia sitt nett, ikke vil bruke penger på å kjøpe data fra konkurrenten, når de kan produsere dem selv så å si uten ekstra kostnad.

Vil utnytte nettet sitt: Ice-sjef Eivind Helgaker vil gi de som laster ned data i deres eget nett et billig tilbud om veldig mye mer. Foto: Ice

Det er også en begrensning at det er bare hoved-SIM-kortet som kan ha et slikt abonnement. Økningen fra 6 til 1000 GB gjelder altså ikke for tvilling- eller data-SIM. Dessuten er hastigheten begrenset til 10 Mbit/s. Det er kanskje greit nok, for når man skal se på TV er det veldig stor forskjell på 3 og 10 Mbit/s. Mengden data i EU/EØS følger basisabonnementet, så er det på 6 GB gjelder det her også.

– Vi har hentet 1,5 milliarder koner for å bygge mer nett og vi skal doble antallet basestasjoner i løpet av et par år. Da vil vi dekke rundt 95 prosent av befolkningen. Vi dekker allerede svært mange hytteområder med eget nett og det vil komme flere i de neste par årene, sier Ice-sjef Eivind Helgaker.

Han understreker at det er fritt fram for kundene å prøve tilbudet. 99 kroner er ikke mye og de som er misfornøyd kan til og med få igjen pengene.

Abonnement Ice Data Frihet Telia X Chili Fri Data Pris 398,-* 579,- 499,- Hastighet 10 Mbit/s 220 Mbit/s 350 Mbit/s Dagsgrense Ingen Ingen 5 GB** Månedsgrense 1000 GB 40 GB Ingen Hastighet etter

oppbrukt grense 0 Mbit/s 3 Mbit/s 3 Mbit/s

* Tilleggstjeneste som må bestilles i tillegg til ditt mobilabonnement i Ice. Minimum 6 GB.

** Trer i kraft fra og med 1. mars 2019.