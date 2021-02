Konkurrenter motsetter seg Nvidias planer om å kjøpe Arm

Flere av verdens største leverandører av mikroprosessorer skal være sterkt bekymret over Nvidias planer om å kjøpe Arm. Disse planene ble kjent i september i fjor.

Arm selger ingen mikrobrikker selv. I stedet lisensierer selskapet ut sin teknologi til stort sett alle som ønsker å bruke den i sine egne produkter. Denne nøytraliteten gjør at selskapet iblant kalles for brikkeindustriens Sveits. Samtidig er det slik at Arms teknologier er å finne i stort sett alt som finnes av smartmobiler, nettbrett, smart-TV-er, enkelte PC-er og i veldig mye annet teknisk utstyr.

Mange av Nvidia største konkurrenter er også kunder av Arm. Mye tyder på at flere av disse selskapene er bekymret over hva som kan bli konsekvensene dersom Arm blir kjøpt av en av deres store konkurrenter. I dag er Arm eid av det japanske holdingselskapet Softbank.

Har henvendt seg til konkurransetilsynene

Ifølge CNBC skal Qualcomm, en stor leverandør av mikrobrikker basert på Arm-teknologi, ha uttrykt sin bekymring overfor konkurransemyndighetene i både USA, EU, Storbritannia og Kina. Det er ikke navngitte kilder med kjennskap til avtalene som forteller dette til CNBC. Ingen av de involverte selskapene eller myndighetene har villet uttale seg om saken.

Qualcomm skal frykte at Nvidia vil bli en slags portvakt for Arms teknologi og forhindre at konkurrerende selskaper får tilgang til å lisensiere denne i framtiden.

Ingenting tyder på at Qualcomm er alene om å ha slike bekymringer. Ifølge Bloomberg skal også selskaper som Google og Microsoft ha protestert mot planene – også dette ifølge kilder som har bedt om ikke å bli identifisert fordi de ikke er autorisert til å uttale seg offentlig.

Nvidia har på sin side lovet at oppkjøpet også vil være til fordel for lisenskundene til Arm.

– Visjonen vår for Arm vil hjelpe alle lisenskundene til Arm med å utvide sine virksomheter inn i nye markeder, sier en talsperson for Nvidia til Bloomberg.