Kontroverser til tross: Facebook håver inn penger og sendte aksjen til værs

Facebook har møtt mye PR-messig motgang den siste tiden, og flere har foreslått å forlate tjenesten til fordel for alternativer. Til tross for dette strømmer både brukere og penger fremdeles inn, viser det seg.

Facebook la nylig frem sine seneste resultater både for det siste kvartalet og for hele fjoråret, og begge byr på gode nyheter for tjenesten.

37 prosent årlig økning

I kvartalet som endte den 31. desember hadde Facebook en samlet inntekt på 16,9 milliarder dollar, som er en oppgang på solide 30 prosent sammenlignet med samme periode året før.

For hele 2018 lå inntekten på 55,8 milliarder dollar, som er en økning på hele 37 prosent sammenlignet med 2017.

Nettoinntekten i kvartalet endte på 6,8 milliarder dollar, en økning på 61 prosent, og for hele 2018 hadde selskapet en nettoinntekt på 22,1 milliarder dollar. Dette er en oppgang på også meget respektable 39 prosent sammenlignet med 2017.

De solide tallene henger naturlig nok sammen med en pen økning i antall brukere. Ifølge Facebook hadde tjenesten i snitt 1,52 milliarder daglige, aktive brukere i desember, som er en økning på 9 prosent fra samme måned året før.

Kraftig aksjeoppgang

Antall månedlige, aktive brukere lå 2,32 milliarder per 31. desember 2018, også en oppgang på 9 prosent.

Så å si samtlige inntekter kommer fra annonsering, og kun en marginal andel av Facebooks inntekt kommer fra andre kilder.

De gode resultatene hadde store konsekvenser for selskapets aksje- og markedsverdi. Som nettstedet MarketWatch meldte hadde Facebook-aksjen steget med hele 10,8 prosent da børsen stengte på torsdag, som skal være den kraftigste stigningen på én dag selskapet har opplevd på tre år.

Som følge av dette igjen skal markedsverdien til Facebook har gått opp med omtrent 47 milliarder dollar. I skrivende stund ligger markedsverdien til selskapet på cirka 479 milliarder dollar.

Les også: Stordalen krever at Facebook og Google skatter mer »