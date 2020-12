Kraftig kursoppgang – nå sender Skatteetaten brev til folk de tror eier bitcoin: – En stor økning i manglende rapportering

Skatteetaten har sendt brev til nærmere 2000 kryptovalutaeiere der de bli oppfordret til å sjekke om de har rapportert riktig i skattemeldingen. De siste månedene har kursen på bitcoin igjen skutt i været.

– For 2019 har vi sett tegn til at det er en stor økning i feil og manglende rapportering innenfor virtuell valuta. I skattemeldingen for 2020 ønsker vi å redusere dette antallet, sier divisjonsdirektør Stine Olsen i Skatteetaten i en pressemelding.

Kryptovaluta skal rapporteres

Skatteetaten vet at det er mange flere som eier kryptovaluta enn som oppfører det i skattemeldingen.

Olsen påpeker at alle skattepliktige inntekter og formuer må rapporteres.

Nå gir Skatteetaten disse personene en siste mulighet til å rapportere korrekte skatteopplysninger.

– Vi velger nemlig å tro at de fleste ønsker å gjøre opp for seg, sier divisjonsdirektøren.

I slutten av desember steg bitcoinkursen igjen til nye høyder. 30. november hadde kryptovalutaen en verdi på 19 722 dollar per bitcoin. Forrige toppnotering var i desember 2017 med en pris på 19 511 dollar per bitcoin.

Kraftig kursoppgang

Siden begynnelsen av september har bitcoin-kursen steget kraftig, og har nesten doblet seg. Selv om kryptovalutaen er utsatt for kraftige svingninger, mener analytiker Craig Erlam i det amerikanske analyseselskapet Oanda at den vil stige ytterligere de neste årene.

Erlam mener 20 000 dollar er et kortsiktig mål, mens Facebook-medgründer Tyler Winklevoss mener kursen per bitcoin kan stige til så mye som 500 000 dollar på sikt.

Det er et faktum at mange nordmenn spekulerer i den virtuelle valutaen. Noen av de nær 2000 personene som nå får brev fra Skatteetaten, blir kontaktet fordi de hadde rapportert å ha kryptovaluta i 2018.

– Vi ønsker å minne disse på at de må rapportere verdier også på årets skattemelding, sier Olsen i Skatteetaten.

Fanges opp

Andre blir kontaktet fordi de har blitt fanget opp gjennom Skatteetatens analyseverktøy eller andre datakilder.

En av grunnene til kursoppgangen i år, skyldes flere store investeringer i Bitcoin fra profilerte aktører.

Blant annet kjøpte Twitter-sjef Jack Dorsey bitcoin for 50 millioner dollar. Etter at transaksjonen ble kjent, steg kursen umiddelbart.

Bitcoin er siden begynnelsen av 2018 regnet som den dominerende kryptovalutaen. Også kryptovalutaen merket koronakrisen i mars og april. På det laveste i år, var én bitcoin verdt 4 879 dollar.

– Vi følger nøye med på utviklingen rundt kryptovaluta. Mange tror de er anonyme når de driver med denne type handel, men det er feil. Prosessen knyttet til kryptovalutatransaksjoner er i realiteten ganske åpen, stadfester Olsen i Skatteetaten.

Alle som nå får brev blir minnet om at de selv kan endre sin egen skattemelding, og får også veiledning til hvordan de kan gjøre det.

– Ofte er det snakk om høye beløp ved denne typen transaksjoner. Derfor er det viktig for Skatteetaten å følge opp slike saker, avslutter seksjonsdirektøren.