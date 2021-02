Politiet beslagla bitcoin verdt en halv milliard kroner – eieren gir ikke fra seg passordet

Vi har allerede sett flere eksempler på bitcoin-eiere som har mistet tilgangen til uhorvelige verdier på grunn av manglende passord eller harddisk, og nå har det dukket opp et lignende eksempel – med en litt annen vri.

Nyhetsbyrået Reuters rapporterer at politiet i Tyskland nylig gjorde et gedigent beslag av 1700 bitcoin, som har en samlet verdi på 53 millioner euro, eller litt i underkant av 550 millioner kroner.

Arrestert for kryptomining

Eieren av den svært verdifulle bitcoin-beholdningen har imidlertid hittil ikke gitt fra seg passordet, som gjør det umulig for politiet å få tilgang til verdiene.

Ironisk nok er det nettopp bitcoin-relaterte forbrytelser som gjorde at mannen ble pågrepet i utgangspunktet. Han skal ifølge det tyske politiet nemlig ha installert såkalt «mining»-programvare, altså programvare som «graver» etter kryptovaluta, på andre datamaskiner i det skjulte.

Mannen ble dømt til to års fengsel for aktivitetene sine. Han har sonet en stund allerede, og siden han ble arrestert har verdien til bitcoin eksplodert, som er forklaringen på at verdiene nå har vokst seg så store.

Som digi.no meldte krysset bitcoin grensen på 20.000 dollar for første gang noensinne i desember, men siden den gang har verdien bare fortsatt den eventyrlige oppturen. I skrivende stund ligger verdien på rundt 38.000 dollar.

Rundt 20 prosent er låst bort

Det er uvisst om mannen simpelthen nekter å gi fra seg passordet, eller om han har glemt det. Ifølge Reuters skal påtalemyndighetene ha sikret at mannen uansett ikke har tilgang til bitcoin-verdiene selv, så om heller ikke politiet får tilgang er det mulig verdiene er tapt for alltid.

Saken inngår i en lang rekke lignende saker hvor folk har blitt utestengt fra store kryptovaluta-verdier. Ifølge en artikkel publisert av New York Times i januar befinner hele 20 prosent av den samlede mengden bitcoin seg i lommebøker som på en eller måte har gått tapt. Dette tilsvarer verdier på til sammen 140 milliarder dollar, eller 1200 milliarder kroner.

Som New York Times peker begynte mange av de som er blitt låst ute fra verdiene sine å investere i kryptovaluta da fenomenet ennå var nytt og relativt rimelig å kjøpe. Som man kan se av statistikken hos blant andre Coinmarketcap kostet en bitcoin cirka 100 dollar i 2013, og i dag må man ut med nesten 40.000 dollar for én bitcoin.