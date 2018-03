Kraftig økning i ondsinnet programvare til Mac

Mac-plattformen har lenge vært ansett for å være vesentlig tryggere enn Windows når det gjelder virus og andre typer ondsinnede programvare, men faren har begynt å ta seg godt opp også på Mac. Sikkerhetsselskapet Malwarebytes melder nå at antallet Mac-trusler økte enormt bare i løpet av fjoråret.

Basert på data hentet inn av selskapet økte antallet trusler på Mac-plattformen med hele 270 prosent i løpet av 2017. I tillegg har økningen vist et tilsvarende tempo i løpet av de to første månedene i inneværende år.

Oppdaget flere nye bare i år

Hittil i 2018 er det registrert fire nye, alvorlige trusler. En av dem ble oppdaget av brukere selv som rapporterte om funnene på sikkerhetsselskapets eget forum. Denne programvaren, kalt OSX.MaMi, fungerer ved å endre DNS-innstillingene på permanent basis og installere nytt rotsertifikat på maskinen.

Disse handlingene kan blant annet brukes til å utføre såkalte «man-in-the-middle»-angrep, hvor brukere uvitende omdirigeres til ondsinnede nettsider som fremstår som legitime for på den måten å bli lurt til å oppgi sensitiv informasjon. Denne informasjon kan så igjen brukes til å begå vinningskriminalitet.

En annen av truslene som har blitt avdekket i år var et stykke programvare kalt OSX.CreativeUpdate, et program som benytter PC-en til intetanende brukere til å grave etter kryptovaluta. Dette programmet ble distribuert ved at falske nedlastingslenker ble lagt inn på nettsiden MacUpdate via hacking.

Ifølge Malwarebytes er det mange Mac-brukere som har en forestilling om at Mac-plattformen er «usårlig» mot trusler og at mange derfor ikke i tilstrekkelig grad utøver forsiktighet på nettet. Som tallene viser er plattformen imidlertid på ingen måte helt trygg, og i tillegg kan mange av sikkerhetsfunksjoenen på Mac relativt enkelt omgås av de nye typene ondsinnede programmer.

Skadevare til Mac har økt kraftig i lengre tid. I fjor sommer meldte vi at antallet trusler økte med 270 prosent, altså samme tall som nevnt over, også fra 2015 til 2016.

