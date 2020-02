Kraftig vekst for Ice

Med en netto vekst på 18.000 nye abonnenter i fjerde kvartal 2019 nådde Ice en markedsandel på 10 prosent, ifølge rapporten for fjerde kvartal.

At Ice-sjef Eivind Helgaker kan rapportere enorme veksttall sammenliknet med fjerde kvartal i 2018, er ingen overraskelse. Dette er tross alt et selskap som driver med kraftig utbygging av nettverk og investerer tungt både i nett og i å bygge opp kundemassen.

Mer trafikk i eget nett

I innledningen til rapporten legger Helgaker vekt på at selskapet nå produserer 80 prosent av trafikken i eget nett. Det reduserer kostnadene ved å leie i Telias nettverk. Han peker også på at Ice fikk slått til seg frekvensressurser i 700- og 2100 MHz-båndet i løpet av året som viktige hendelser, sammen med salg av den svenske virksomheten og en kapitaltilførsel på 1,5 milliarder kroner og lån på 0,9 milliarder.

Helgaker kaller 2019 for et gjennombruddsår som organisasjonen kan se tilbake på med stolthet, både fra et kunde- og et teknologiperspektiv.

Antall smartmobilabonnenter økte i fjerde kvartal 2019 med 18.000, en vekst på 29 prosent sammenliknet med fjerde kvartal 2018. Omsetningen økte 36 prosent i fjerde kvartal, sammenliknet med året før.

– Vi fortsetter å rulle ut kundevennlige produkter, fordi dette er en nøkkel til å øke kundebasen. I fjerde kvartal lanserte vi vårt nye IceUng-abonnement, et veldig attraktivt abonnement for folk under 24 år, med 10 GB data, hvorav åtte er på Ice’ eget nettverk. Dette er et godt eksempel på måten vår økende nettverksdekning kan gi oss mulighet til å rulle ut grensesprengende produkter til fornuftige priser, sier Helgaker i rapporten.

90 prosent i eget nett i løpet av året

Han forventer å ha 90 prosent av trafikken i eget nettverk i løpet av 2020, noe han mener vil sette Ice i stand til å være enda mer konkurransedyktig i segmenter av mobilkundene der arpu er høy. Arpu står for gjennomsnittlig omsetning per kunde per måned.

Og apropos arpu: Helgaker kan melde at arpu endte på 234 kroner i fjerde kvartal. Dette er det høyeste Ice har oppnådd i et kvartal, opp fra 224 kroner i fjerde kvartal 2018.

– Denne arpu-veksten kommer til tross for suksessen med vårt Ice Junior-abonnement, som vanner ut arpu. Dette viser at vi i dag tar markedsandeler i de mer kostbare segmentene, sier Helgaker.

129 nye basestasjoner

I fjerde kvartal satte Ice i drift 129 nye basestasjoner, noe som har bidratt til å løfte trafikk i eget nett fra 67 prosent i fjerde kvartal 2018 til 80 prosent i samme kvartal i 2019.

Taletrafikken er fortsatt lav i eget nett. Tale over LTE, som her betyr tale i Ice-nettet, lå i fjerde kvartal på 30 prosent, opp fra seks prosent året før. Som resultat var kostnadene til leie av nett 29 prosent av omsetningen for smartmobiler, ned fra 35 prosent i samme periode i 2018.