Antall anmeldte bedragerier i Norge har økt med over 60 prosent de siste ti årene, melder Økokrim. I fjor ble folk fralurt over en halv milliard kroner.

Økokrim skriver i en ny rapport onsdag at de venter at bølgen av bedragerier skal eskalere ytterligere. Det er i hovedsak digitale bedragerier hvor ondsinnede aktører utnytter personlig informasjon til egen vinning. Utviklingen bekymrer Økokrim.

Hver måned stanses det nå over 1 million bedrageriforsøk via telefon, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. I fjor ble det, ifølge Statistisk sentralbyrå, anmeldt over 23.000 bedragerier.

– Fra et samfunnsperspektiv er det avgjørende å være bekymret for hva økningen i digitale bedragerier gjør med tilliten i samfunnet. Når tilliten til digitale systemer blir undergravd, fører det til en kollektiv følelse av usikkerhet og mistillit, som sprer seg som en gift i samfunnet vårt, sier avdelingsdirektør for forebygging og etterretning Lone Charlotte Pettersen i Økokrim.

Hun sier politiet ikke har kapasitet og kompetanse til å håndtere de sammensatte truslene og den økende mengden som organiserte kriminelle nettverk utgjør.

– Hvis vi ikke tar tak i denne trusselen, kan konsekvensene være ødeleggende for vår sosiale struktur, økonomi og demokratiske prosesser. Det er derfor tidskritisk at vi kommer i gang med tiltak, som satsingen på en egen bedragerienhet, sier Pettersen.

I rapporten går det fram at Økokrim venter at de kriminelle vil ta i bruk stadig mer avansert teknologi som kunstig intelligens og avansert maskinlæring framover.