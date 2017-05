Vi lever i en utrolig tid. På et drøyt tiår år er måten vi kjøper flybilletter, leser nyheter, leverer skattemeldingen og finner frem på totalt forandret.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Torbjørn Tandberg/ KMD

Men endring er ikke nytt. På 1770-tallet utviklet den britiske veveren og snekkeren James Hargreaves spinnemaskinen Spinning Jenny. På den kunne én spinner gjøre spinnejobben til åtte – eller enda flere – som brukte tradisjonelle metoder. Spinnere som mistet jobben i 1700-tallets England gikk ofte en brutal fremtid i møte. Det var ikke rart de protesterte. Men i dag smiler mange av opprøret mot spinnemaskinene, vi vet at de teknologiske endringene skapte nye jobber og gjorde det mulig med et bedre velferdssamfunn.

Spørsmålet vi må stille oss er: Hva kan vi lære av dette i dag? Teknologien griper inn i stadig flere området i samfunnet. Bankfilialer og postkontorer legges ned. Mediene jobber for å finne nye inntektskilder. Selvkjørende biler kan endre sjåføryrket fundamentalt. Jeg mener vår viktigste lærdom fra teknologiutviklingen fra Spinning Jenny til i dag er følgende: Den teknologiske utviklingen vil skje uansett. Vi må finne ut hvilke muligheter som oppstår og hvordan vi skal gripe dem.

Norge scorer høyt på digitaliserings-indeks

Norge er heldig stilt. Nordmenn er vant til å bruke avansert teknologi som smarttelefoner. Vi er godt utdannet. Vi har god økonomi, og høy tillit til hverandre. Vi har kort vei fra ide til gjennomføring og vi bor i et godt organisert samfunn med små forskjeller og store muligheter.

For noen uker siden kom EU med sin årlige digitaliserings-indeks. Blant de nesten 30 landene som måles er Norge nummer to, bare slått av Danmark. Og enda viktigere: Vi har høy fart i digitaliseringen.

25. april samlet vi ministre fra Norden og Baltikum til konferansen Digital North. Der ble vi enige om et tettere samarbeid for å gjøre vår del av verden til en digital spydspiss. Sammen skal vi sørge for at vi styrker kompetansen, gjør offentlig sektor mer effektiv og er et godt sted for innovasjon og nye arbeidsplasser.

For mange skaper digitaliseringen allerede muligheter. Jeg har besøkt bedrifter som har flagget hjem produksjon fra lavkost til Norge. Årsak: Mer bruk av roboter og automatisk produksjon gjør Norge og norsk arbeidskraft konkurransedyktig.

Vi må bli bedre på startups

Men alt er ikke like bra. Vi må bli bedre på startups; Norge er bare nummer 22 i verden på en global innovasjonsindeks. Vi har opprettet nye studieplasser innen IKT, men trenger fortsatt å styrke realfag og IT-utdanning.

Da må vi lære av de som lykkes. Som en start reiser jeg nå i mai derfor ut på det vi har kalt teknotur. Der skal jeg besøke flere bedrifter i ulike deler av Norge som er spydspisser i den digitale utviklingen.

Vi trenger disse. På samme måte som James Hargreaves' spinneoppfinnelse ikke lot seg stoppe, vil heller ikke teknologiutviklingen stoppe. Den vil fortsette å forandre livene våre på måter vi foreløpig ikke kjenner til. I stedet for å frykte teknologien, slik mange fryktet Spinning Jenny for 250 år siden, må vi gripe mulighetene. Da kan vi bli en ledende nasjon på å bruke teknologien til beste for innbyggere, verdiskapning og frivillig sektor. Det er bedre enn frykt og pessimisme.

